Экс-игрок сборной Англии попал в ДТП: второе авто отбросило на 27 метров

Экс-нападающий сборной Англии Энди Кэрролл стал участником дорожно-транспортного происшествия.

33-летний футболист на своем внедорожнике, стоимостью 130 тысяч фунтов стерлингов, столкнулся с Ford Fiesta, в котором было три пассажира. В результате лобового столкновения Ford отбросило на 30 ярдов (27 метров).

Кэролл вышел из своего разбитого авто в состоянии полного шока, однако сразу же направился к другому автомобилю, чтобы проверить состояние пострадавших. У девушки-водителя Ford были проблемы с дыханием, а пассажир был доставлен в больницу с жалобами на боли в груди.

В результате аварии автомобиль Кэролла сильно пострадал: отвалилось переднее колесо, боковые панели и часть бампера были разбиты. Сообщается, что полиция приняла решение никого не арестовывать на месте, а продолжить расследование до выяснения всех обстоятельств аварии.

Напомним, в минувшем сезоне Кэролл защищал цвета "Вест Бромвич", однако продлить контракт с клубом так и не удалось. Ранее он также выступал за "Вест Хэм", "Ливерпуль", "Ньюкасл", "Рединг".

Фото: The Sun