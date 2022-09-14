Владелец Челси предлагает проводить в АПЛ “матч всех звезд Севера против Юга”

Американский владелец “Челси” Тодд Боули предлагает внести в английский футбол некоторые элементы американского спорта.

Выступая на конференции Salt, Боули заметил, что английская Премьер-лига может обратиться к опыту американского спорта. Например, вместо прямого вылета проводить турнир между последними четырьмя командами.

“И почему нет матча всех звезд?, – удивляется 48-летний миллиардер. – В последнем матче всех звезд в Лос-Анджелесе в этом году мы заработали 200 млн долларов за два дня. Можно было бы проводить в АПЛ матч всех звезд Севера против Юга. Думаю, что никто не против дополнительного заработка для лиги”.

После матча с “Аяксом” у Юргена Клоппа попросили прокомментировать инициативу владельца “Челси” и прогнозируемо тренер “Ливерпуля” не был от нее в восторге.

“А он долго не ждал! Отлично, может теперь он найдет дату для этого матча. В Америке все по-другому. Может он хочет и привезти сюда Гарлем Глобтроттерс? Он забывает, что у американских соревнованиях есть перерыв в четыре месяца”.

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Также владелец “Челси” высказался об увольнении Томаса Тухеля.

“Мы хотели бы иметь тренера, который работал бы вместе с нами. Наша цель – совместить работу первой команды и академии. Мы не были уверены, что Томас разделяет наше видение. Никто не был прав или виновен в этой ситуации, у нас просто не было общего видения. Дело было не результате матча с “Динамо” Загреб. Решение было принято исходя из будущего клуба”, – сказал Боули.