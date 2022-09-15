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"Я был напуган до смерти". Диего Коста рассказал, каково было снимать ролик-презентацию с волками
Теперь форвард выступает за "Вулвз"
Wolves
Нападающий Диего Коста рассказал о промо-ролике в "Вулверхэмптоне", где он снимался с самыми настоящими волками.
"Я был напуган до смерти. Держа цепь, я все думал: "А вдруг этот волк прыгнет на меня?" Когда они пришли и понюхали мою ногу, я понял, что мне конец. Тогда я немного испугался. Это были волки, а не собаки. Это был крутой опыт, но не очень удобный. У меня пять собак, но это не волки".
It's official. ✍️ pic.twitter.com/FXcgReSlsr— Wolves (@Wolves) September 12, 2022
Coming soon. ????— Wolves (@Wolves) September 14, 2022
Diego Costa: Behind the Scenes.
???????? pic.twitter.com/X97d7NmuAi
Напомним, 12 сентября "Вулверхэмптон" объявил о подписании контракта с Диего Костой. "Вулвз" и экс-нападающий "Челси" связаны трудовым договором до конца текущего сезона.
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