"Я был напуган до смерти". Диего Коста рассказал, каково было снимать ролик-презентацию с волками

Нападающий Диего Коста рассказал о промо-ролике в "Вулверхэмптоне", где он снимался с самыми настоящими волками.

"Я был напуган до смерти. Держа цепь, я все думал: "А вдруг этот волк прыгнет на меня?" Когда они пришли и понюхали мою ногу, я понял, что мне конец. Тогда я немного испугался. Это были волки, а не собаки. Это был крутой опыт, но не очень удобный. У меня пять собак, но это не волки".