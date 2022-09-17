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Хет-трик Сона за 13 минут. Тоттенхэм - Лестер 6:2. Обзор матча и видео голов
Тоттенхэм – Лестер ⋉ 6:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 17 сентября 2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, восьмой тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”, 61450 зрителей
Голы: Кейн 8, Дайер 21, Бентанкур 47, Сон 73, Сон 84, Сон 86 – Тилеманс 6 (пен.), Мэддисон 41
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