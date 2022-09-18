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Холанд снова забил. Вулверхэмптон – Манчестер Сити 0:3. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Вулверхэмптон – Манчестер Сити 0:3, смотреть онлайн видеообзор матча, 17.09.2022, чемпионат Англии

Холанд снова забил. Вулверхэмптон – Манчестер Сити 0:3. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" набрал быстрый темп, а конкретно Эрлинг Холанд вообще несется. Норвежец забил уже 14 голов за горожан. При том, что общее количество забитых командой Пепа Гвардиолы голов в этом сезоне – тридцать. То есть почти каждый второй результативный удар принадлежит долговязому форварду. Действительно крутое приобретение.

В восьмом туре АПЛ "МанСити" легко разобрался с "Вулверхемптоном" 3:0. Смотрите, как это было, в видеообзоре.

Чемпионат Англии, восьмой тур. Вулверхэмптон, “Молинью”
“Вулверхэмптон” – “Манчестер Сити” 0:3
Голы: Грилиш 1, Холанд 16, Фоден 69

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В статье: Вулверхэмптон Манчестер Сити
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