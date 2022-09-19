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Бывший ассистент Шевченко будет помогать Де Дзерби в АПЛ
Специалист попробует свои силы на Туманном Альбионе
instagram.com/malderaandrea
В воскресенье,18 сентября, официально стало известно о том, что экс-наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби назначен новым главным тренером "Брайтона".
Имена ассистентов итальянца пока не раскрываются, однако Андреа Малдера уже поторопился намекнуть, что будет работать с "чайками". Итальянец в своем Instagram разместил эмблему этого английского клуба. Украинскому болельщику Малдера знаком по работе в сборной при Андрее Шевченко - с 2016 по 2021 год он выполнял функции главного аналитика.
Напомним, что Де Дзерби заменил перешедшего в "Челси" Грема Поттера после увольнения Томаса Тухеля.
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