Уже не команда Томаса Тухеля. АПЛ. Челси – Вулверхэмптон 3:0

Поттер явно держал в голове следующий матч "Челси", он пройдет во вторник, 11 октября, "синие" съездят в гости к "Милану". Грэм ожидаемо не включил в заявку ветерана Силву; на скамейке оказались Джеймс, Чилвелл, Ковачич, Обамеянг и Стерлинг. Также есть большая вероятность, что Кепа Аррисабалага теперь уже полноценно вернул себе свитер с первым номером. В свою очередь состав "Вулвз" читался, в анонсе к поединку мы допустили лишь одну ошибку в обойме аутсайдера – с первых минут вышел не Бубакар Траоре, а Адама.

Хозяева, как и гости, вышли играть с тактическим модулем 4-2-3-1, Пулишич получил широкую позицию на левом фланге, Галлахер – узкую, со смещениями в центр, на правом краю. Правда, "пенсионеры" действовали очень смело и крайне свободно, не привязываясь к конкретным точкам на поле. Чего хотя бы стоит постоянное подключение к атакам от Чалобы или Кулибали.

В первом тайме "Челси" постоянно угрожал воротам "Вулверхэмптона": неточно прикладывались к снаряду Галлахер, Хавертц, Маунт и Лофтус-Чик; также вратарь "волков" Жозе Са блестяще справился с плотными и хорошо подготовленными ударами от Жоржиньо и Пулишича.

Lovely effort from Pulisic looks to be heading for the top corner, but Jose Sa claws it away!



???? 0-0 ???? [32] #CheWol — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 8, 2022

Тем не менее, стоит отдать должное и "волкам". Гости не парковали автобус, включили средний блок и дважды до перерыва ловили высокую оборону "Челси" на контратаках. Сначала Галлахер накрыл Нуньеша и не позволил активному новичку "Вулвз" в упор расстрелять Кепу, затем – Матеус прошел троих, выкатил мяч Гедешу, но Аспиликуэта ценой "горчичника" остановил выпад гостей прямо на линии штрафной площадки. К счастью для "синих", Кепа потянул удар Моутиньо со стандарта. А, еще один раз, уже в позиционной атаке, Нуньеш и Траоре разыграли широченную стенку, однако сам Матеус кивнул головой выше перекладины.

Great work from Nunes! ????



He picks out Adama in space on the right wing and breaks into the hosts' box to meet the return cross but the midfielder just can't get over the ball to direct his headed effort on target. Good chance. #COYW pic.twitter.com/HYSrF0Cvro — Wolves (@Wolves) October 8, 2022

И все же, именно "Челси" заслужил на гол по итогам 45-минутки. Маунт точно навесил на Хавертца, а Кай перевисел в воздухе Семеду, поймал Са на противоходе и забил "в раздевалку" (1:0). Второй тайм начался с подач "Вулвз". Когда кроссы у гостей закончились, подопечные Поттера удвоили счет: Пулишич удачно открылся под пас все того же Маунта и перекинул вратаря (2:0).

Дальше цифры на табло и приятный эмоциональный фон позволяли "Челси" отталкиваться от соперника, тем более, оппонент не демонстрировал какого-то запредельного желания перевернуть игру. Удар Поденсе заблокировал Кукурелья, а Хван Хи Чхан мог замкнуть навес Траоре не просто в руки Кепе.

С выходом на поле Джеймса хозяева перестроились на схему с тремя центрбеками и комфортно для себя завершили прием "Вулверхэмптона" на "Стэмфорд Бридж". Дебютировал Чуквуэмека, а еще Армандо Броя в стиле породистого нападающего избежал офсайда и забил первый гол за "Челси", записав ассист на Ковачича (3:0).

FULL-TIME Chelsea 3-0 Wolves



Graham Potter's unbeaten start to life as @ChelseaFC boss continues, with goals from Kai Havertz, Christian Pulisic and Armando Broja sealing victory#CHEWOL pic.twitter.com/0yvimvEy9d — Premier League (@premierleague) October 8, 2022

Безусловно, сегодняшний "Вулверхэмптон" – откровенно не тот соперник, на фоне которого можно делать выводы о прогрессе "Челси" при новом тренере, однако влияние Поттера на игру "синих" все-таки уже прослеживается. Хозяева не стеснялись часто бить по воротам, хотя раньше предпочитали "катать до верного"; игроки меняются позициями и много рискуют. Решение Грэма активно прибегать к ротации себя оправдывает – до чемпионата мира у "пенсионеров" очень насыщенный календарь.

Что касается "Вулверхэмптона", то руководству "волков" срочно нужно назначать полноценную замену на тренерский мостик, а не наблюдать за потугами сразу двух ассистентов у бровки, это смотрелось очень забавно. Диего Коста ожидаемо не стал героем: бразилец потерял в скорости, но наконец-то получил неплохую возможность по-настоящему попрощаться с когда-то очень родными для него болельщиками на "Стэмфорд Бридж". Круг почета во время ухода на замену и громкие аплодисменты фанатов – можно ли мечтать о большем?

Diego Costa gets a warm reception on his return to Stamford Bridge ???? pic.twitter.com/R6VTDKEdaY — GOAL (@goal) October 8, 2022

АПЛ, 10-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Челси" – "Вулверхэмптон" 3:0

Голы: Хавертц (45+3), Пулишич (54), Броя (90)

"Челси": Аррисабалага – Аспиликуэта, Чалоба, Кулибали, Кукурелья – Лофтус-Чик (Ковачич, 66), Жоржиньо – Галлахер (Чуквуэмека, 86), Маунт (Броя, 72), Пулишич (Джеймс, 72) – Хавертц (Зиеш, 86)

"Вулверхэмптон": Са – Семеду, Килман, Гомес, Хонни (Аит-Нури, 72) – Моутиньо, Нуньеш – А. Траоре (Кэмпбелл, 72), Поденсе, Гедеш (Ходж, 46) – Диего Коста (Хван Хи Чхан, 57)

Предупреждения: Аспиликуэта (22), Жоржиньо (61)