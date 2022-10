Уже не команда Томаса Тухеля. АПЛ. Челси – Вулверхэмптон 3:0

Поттер явно держал в голове следующий матч "Челси", он пройдет во вторник, 11 октября, "синие" съездят в гости к "Милану". Грэм ожидаемо не включил в заявку ветерана Силву; на скамейке оказались Джеймс, Чилвелл, Ковачич, Обамеянг и Стерлинг. Также есть большая вероятность, что Кепа Аррисабалага теперь уже полноценно вернул себе свитер с первым номером. В свою очередь состав "Вулвз" читался, в анонсе к поединку мы допустили лишь одну ошибку в обойме аутсайдера – с первых минут вышел не Бубакар Траоре, а Адама.

Хозяева, как и гости, вышли играть с тактическим модулем 4-2-3-1, Пулишич получил широкую позицию на левом фланге, Галлахер – узкую, со смещениями в центр, на правом краю. Правда, "пенсионеры" действовали очень смело и крайне свободно, не привязываясь к конкретным точкам на поле. Чего хотя бы стоит постоянное подключение к атакам от Чалобы или Кулибали.

В первом тайме "Челси" постоянно угрожал воротам "Вулверхэмптона": неточно прикладывались к снаряду Галлахер, Хавертц, Маунт и Лофтус-Чик; также вратарь "волков" Жозе Са блестяще справился с плотными и хорошо подготовленными ударами от Жоржиньо и Пулишича.

Lovely effort from Pulisic looks to be heading for the top corner, but Jose Sa claws it away! ???? 0-0 ???? [32] #CheWol

Тем не менее, стоит отдать должное и "волкам". Гости не парковали автобус, включили средний блок и дважды до перерыва ловили высокую оборону "Челси" на контратаках. Сначала Галлахер накрыл Нуньеша и не позволил активному новичку "Вулвз" в упор расстрелять Кепу, затем – Матеус прошел троих, выкатил мяч Гедешу, но Аспиликуэта ценой "горчичника" остановил выпад гостей прямо на линии штрафной площадки. К счастью для "синих", Кепа потянул удар Моутиньо со стандарта. А, еще один раз, уже в позиционной атаке, Нуньеш и Траоре разыграли широченную стенку, однако сам Матеус кивнул головой выше перекладины.

Great work from Nunes! ????



He picks out Adama in space on the right wing and breaks into the hosts' box to meet the return cross but the midfielder just can't get over the ball to direct his headed effort on target. Good chance. #COYW pic.twitter.com/HYSrF0Cvro