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Уже не команда Томаса Тухеля. АПЛ. Челси – Вулверхэмптон 3:0

Англия
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"Россонери" в среду получили столько же

Уже не команда Томаса Тухеля. АПЛ. Челси – Вулверхэмптон 3:0

Getty.Images

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Поттер явно держал в голове следующий матч "Челси", он пройдет во вторник, 11 октября, "синие" съездят в гости к "Милану". Грэм ожидаемо не включил в заявку ветерана Силву; на скамейке оказались Джеймс, Чилвелл, Ковачич, Обамеянг и Стерлинг. Также есть большая вероятность, что Кепа Аррисабалага теперь уже полноценно вернул себе свитер с первым номером. В свою очередь состав "Вулвз" читался, в анонсе к поединку мы допустили лишь одну ошибку в обойме аутсайдера – с первых минут вышел не Бубакар Траоре, а Адама.

Хозяева, как и гости, вышли играть с тактическим модулем 4-2-3-1, Пулишич получил широкую позицию на левом фланге, Галлахер – узкую, со смещениями в центр, на правом краю. Правда, "пенсионеры" действовали очень смело и крайне свободно, не привязываясь к конкретным точкам на поле. Чего хотя бы стоит постоянное подключение к атакам от Чалобы или Кулибали.

В первом тайме "Челси" постоянно угрожал воротам "Вулверхэмптона": неточно прикладывались к снаряду Галлахер, Хавертц, Маунт и Лофтус-Чик; также вратарь "волков" Жозе Са блестяще справился с плотными и хорошо подготовленными ударами от Жоржиньо и Пулишича.

Тем не менее, стоит отдать должное и "волкам". Гости не парковали автобус, включили средний блок и дважды до перерыва ловили высокую оборону "Челси" на контратаках. Сначала Галлахер накрыл Нуньеша и не позволил активному новичку "Вулвз" в упор расстрелять Кепу, затем – Матеус прошел троих, выкатил мяч Гедешу, но Аспиликуэта ценой "горчичника" остановил выпад гостей прямо на линии штрафной площадки. К счастью для "синих", Кепа потянул удар Моутиньо со стандарта. А, еще один раз, уже в позиционной атаке, Нуньеш и Траоре разыграли широченную стенку, однако сам Матеус кивнул головой выше перекладины.

И все же, именно "Челси" заслужил на гол по итогам 45-минутки. Маунт точно навесил на Хавертца, а Кай перевисел в воздухе Семеду, поймал Са на противоходе и забил "в раздевалку" (1:0). Второй тайм начался с подач "Вулвз". Когда кроссы у гостей закончились, подопечные Поттера удвоили счет: Пулишич удачно открылся под пас все того же Маунта и перекинул вратаря (2:0).

Дальше цифры на табло и приятный эмоциональный фон позволяли "Челси" отталкиваться от соперника, тем более, оппонент не демонстрировал какого-то запредельного желания перевернуть игру. Удар Поденсе заблокировал Кукурелья, а Хван Хи Чхан мог замкнуть навес Траоре не просто в руки Кепе.

С выходом на поле Джеймса хозяева перестроились на схему с тремя центрбеками и комфортно для себя завершили прием "Вулверхэмптона" на "Стэмфорд Бридж". Дебютировал Чуквуэмека, а еще Армандо Броя в стиле породистого нападающего избежал офсайда и забил первый гол за "Челси", записав ассист на Ковачича (3:0).

Безусловно, сегодняшний "Вулверхэмптон" – откровенно не тот соперник, на фоне которого можно делать выводы о прогрессе "Челси" при новом тренере, однако влияние Поттера на игру "синих" все-таки уже прослеживается. Хозяева не стеснялись часто бить по воротам, хотя раньше предпочитали "катать до верного"; игроки меняются позициями и много рискуют. Решение Грэма активно прибегать к ротации себя оправдывает – до чемпионата мира у "пенсионеров" очень насыщенный календарь.

Что касается "Вулверхэмптона", то руководству "волков" срочно нужно назначать полноценную замену на тренерский мостик, а не наблюдать за потугами сразу двух ассистентов у бровки, это смотрелось очень забавно. Диего Коста ожидаемо не стал героем: бразилец потерял в скорости, но наконец-то получил неплохую возможность по-настоящему попрощаться с когда-то очень родными для него болельщиками на "Стэмфорд Бридж". Круг почета во время ухода на замену и громкие аплодисменты фанатов – можно ли мечтать о большем?

АПЛ, 10-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Челси" – "Вулверхэмптон" 3:0

Голы: Хавертц (45+3), Пулишич (54), Броя (90)

"Челси": Аррисабалага – Аспиликуэта, Чалоба, Кулибали, Кукурелья – Лофтус-Чик (Ковачич, 66), Жоржиньо – Галлахер (Чуквуэмека, 86), Маунт (Броя, 72), Пулишич (Джеймс, 72) – Хавертц (Зиеш, 86)

"Вулверхэмптон": Са – Семеду, Килман, Гомес, Хонни (Аит-Нури, 72) – Моутиньо, Нуньеш – А. Траоре (Кэмпбелл, 72), Поденсе, Гедеш (Ходж, 46) – Диего Коста (Хван Хи Чхан, 57)

Предупреждения: Аспиликуэта (22), Жоржиньо (61)

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Вулверхэмптон Челси (Лондон) АПЛ Кристиан Пулишич Кай Хавертц Грэм Поттер Армандо Броя
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