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Самый дорогой новичок Ньюкасла вернётся в строй после ЧМ-2022
"Сороки" не смогут рассчитывать на своего форварда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ньюкасла" и сборной Швеции Александер Исак выбыл на длительный период из-за травмы бедра. Об этом сообщает Sky Sports.
23-летний швед усугубил повреждение, полученное в сентябре во время матчей национальных команд. Форвард пропустит все шесть матчей "сорок" до перерыва на чемпионат мира-2022 в Катаре. Напомним, что Швеция не поедет на Мундиаль, что позволит ему спокойно восстановиться от травмы.
"Ньюкасал" этим летом подписал Исака из "Реала Сосьеда" за 70 миллионов долларов, тем самым установив трансферный рекорд клуба. В новой команде он провел лишь три матча, в которых забил два гола.
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