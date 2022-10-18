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Жота пропустит чемпионат мира из-за травмы, полученной в матче с Сити

Англия
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Португалец получил травму в самой концовке матча на Энфилде

Жота пропустит чемпионат мира из-за травмы, полученной в матче с Сити

Фото: twitter.com/DiogoJota18

Новина українською

Нападающий "Ливерпуль" Диогу Жота пропустит чемпионат мира-2022. Об этом сообщил Юрген Клопп.

У португальского нападающего серьезные проблемы с икроножной мышцей, но операция 25-летнему игроку не потребуется.

"Первоначальный диагноз был предельно понятным. Очень грустная новость для нас. Мы должны заботиться о здоровье игроков, и мы всегда это делаем", – приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Жоту заменили на 90-й минуте встречи с "Манчестер Сити" (1:0). С поля его уносили на носилках.

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В статье: Ливерпуль Манчестер Сити Диогу Жота Чемпионат мира 2022
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Источник:
liverpoolecho.co.uk

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