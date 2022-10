Жота пропустит чемпионат мира из-за травмы, полученной в матче с Сити

Нападающий "Ливерпуль" Диогу Жота пропустит чемпионат мира-2022. Об этом сообщил Юрген Клопп.

У португальского нападающего серьезные проблемы с икроножной мышцей, но операция 25-летнему игроку не потребуется.

Жоту заменили на 90-й минуте встречи с "Манчестер Сити" (1:0). С поля его уносили на носилках.

After such a good night at Anfield mine ended in the worst way ! In the last minute one of my dreams collapsed ????

I will be one more supporting from the outside, club and country, and fighting to be back as soon as possible ????

You'll Never Walk Alone pic.twitter.com/gKssZSnLZ1