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Жота пропустит чемпионат мира из-за травмы, полученной в матче с Сити
Португалец получил травму в самой концовке матча на Энфилде
Фото: twitter.com/DiogoJota18
Нападающий "Ливерпуль" Диогу Жота пропустит чемпионат мира-2022. Об этом сообщил Юрген Клопп.
У португальского нападающего серьезные проблемы с икроножной мышцей, но операция 25-летнему игроку не потребуется.
"Первоначальный диагноз был предельно понятным. Очень грустная новость для нас. Мы должны заботиться о здоровье игроков, и мы всегда это делаем", – приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
Жоту заменили на 90-й минуте встречи с "Манчестер Сити" (1:0). С поля его уносили на носилках.
After such a good night at Anfield mine ended in the worst way ! In the last minute one of my dreams collapsed ????— Diogo Jota (@DiogoJota18) October 18, 2022
I will be one more supporting from the outside, club and country, and fighting to be back as soon as possible ????
You'll Never Walk Alone pic.twitter.com/gKssZSnLZ1
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