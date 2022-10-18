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Канте перенес операцию. Француз пропустит 4 месяца

Англия
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Сборная точно поедет без Нголо на чемпионат мира

Канте перенес операцию. Француз пропустит 4 месяца

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Хавбек "Челси" Нголо Канте перенес операцию после повреждения подколенного сухожилия, сообщает клубный сайт. Восстановление займет 4 месяца.

Хавбек травмировался во время восстановления после травмы бедра. Канте не выходил на поле с 14 августа и провел всего два матча в этом сезоне.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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В статье: Франция Челси (Лондон) Нголо Канте Чемпионат мира 2022
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Источник:
chelseafc.com

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