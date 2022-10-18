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Канте перенес операцию. Француз пропустит 4 месяца
Сборная точно поедет без Нголо на чемпионат мира
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Хавбек "Челси" Нголо Канте перенес операцию после повреждения подколенного сухожилия, сообщает клубный сайт. Восстановление займет 4 месяца.
Хавбек травмировался во время восстановления после травмы бедра. Канте не выходил на поле с 14 августа и провел всего два матча в этом сезоне.
Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
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Источник:chelseafc.com
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