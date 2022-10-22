Челси – Манчестер Юнайтед: где и когда смотреть матч АПЛ

"Манчестер Юнайтед" уже в побеждал в нынешнем сезоне "Ливерпуль", "Арсенал" и "Тоттенхэм", но все свои громкие победы команда Эрика тен Хага добыла на "Олд Траффорд". Выездной матч против "Челси" – это большой вызов для нидерландского тренера МЮ, так как его визави Грэм Поттер уже побеждал его в первом туре АПЛ с "Брайтоном".

Роналду из-за своего дисциплинарного наказания пропустит матч, но МЮ без португальского бомбардира играет только лучше. Победа в сегодняшнем поединке может вернуть "Юнайтед" в первую четверку.

Смотрите матч тринадцатого тура АПЛ “Челси” – “Манчестер Юнайтед” 22-го октября на телеканале Setanta Sports+. Начало игры в 19:30. "Setanta Sports" – официальный транслятор английской Премьер-лиге в Украине.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Челсі - Манчестер Юнайтед Смотреть трансляцию

Также матч “Челси” – “Манчестер Юнайтед” можно будет посмотреть бесплатно на YouTube канал Setanta Sports Premier League или в приложении Setanta Sports.