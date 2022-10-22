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Драма последних минут. Челси - Манчестер Юнайтед 1:1. Обзор матча и видео голов
Челси - Манчестер Юнайтед ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 22.10.2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" и МЮ провели один из центральных матчей тринадцатого тура АПЛ. Фаворитами были хозяева, но Эрик тен Хааг еще раз продемонстрировал свое умение собранно и продуктивно проводить топ-матчи. В поединке долго не было голов, пока на 87-й минуте Жоржиньо не реализовал пенальти.
Казалось бы, это удар под дых "дьяволам", но они нашли в себе силы отыграться за то незначительное время, которое оставалось до финального свистка. Спас МЮ своим голом Карлос Каземиро.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча АПЛ.
Чемпионат Англии, тринадцатый тур. Лондон, “Стэмфорд Бридж”
“Челси” – “Манчестер Юнайтед” 1:1
Голы: Жоржиньо 87 (пен.) – Каземиро 90+4
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