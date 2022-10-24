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Майкл Кэррик возглавил Мидлсбро
Первый полноценный контракт англичанина
Фото: https://twitter.com/Boro
Бывший футболист, ассистент менеджера и главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик возглавил "Мидлсбро". Клуб идет на 21-м месте в чемпионшипе.
Срок контракта не уточняется.
Английский специалист сменил на посту Криса Уайлдера, которого уволили 3-го октября.
После завершения карьеры игрока в 2018-м, Майкл сразу стал ассистентом менеджера в "Юнайтед" при Моуриньо. Эту же должность он сохранил и при Сульшере до ноября 2021-го, когда норвежский специалист был уволен.
После этого Кэррик трижды выводил "Манчестер Юнайтед" в качестве исполняющего обязанности главного тренера до прихода Ральфа Рангника. У него по победе над "Арсеналом" и "Вильярреалом" и ничья с "Челси".
The club is delighted to announce the appointment of Michael Carrick as Head Coach ????— Middlesbrough FC (@Boro) October 24, 2022
Welcome to #Boro, Michael! ????⚪️ #UTB
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