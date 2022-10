Бывший футболист, ассистент менеджера и главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик возглавил "Мидлсбро". Клуб идет на 21-м месте в чемпионшипе.

Срок контракта не уточняется.

Английский специалист сменил на посту Криса Уайлдера, которого уволили 3-го октября.

После завершения карьеры игрока в 2018-м, Майкл сразу стал ассистентом менеджера в "Юнайтед" при Моуриньо. Эту же должность он сохранил и при Сульшере до ноября 2021-го, когда норвежский специалист был уволен.

После этого Кэррик трижды выводил "Манчестер Юнайтед" в качестве исполняющего обязанности главного тренера до прихода Ральфа Рангника. У него по победе над "Арсеналом" и "Вильярреалом" и ничья с "Челси".

The club is delighted to announce the appointment of Michael Carrick as Head Coach ????



Welcome to #Boro, Michael! ????⚪️ #UTB