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Майкл Кэррик возглавил Мидлсбро

Англия
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Первый полноценный контракт англичанина

Майкл Кэррик возглавил Мидлсбро

Фото: https://twitter.com/Boro

Новина українською

Бывший футболист, ассистент менеджера и главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик возглавил "Мидлсбро". Клуб идет на 21-м месте в чемпионшипе.

Срок контракта не уточняется.

Английский специалист сменил на посту Криса Уайлдера, которого уволили 3-го октября.

После завершения карьеры игрока в 2018-м, Майкл сразу стал ассистентом менеджера в "Юнайтед" при Моуриньо. Эту же должность он сохранил и при Сульшере до ноября 2021-го, когда норвежский специалист был уволен.

После этого Кэррик трижды выводил "Манчестер Юнайтед" в качестве исполняющего обязанности главного тренера до прихода Ральфа Рангника. У него по победе над "Арсеналом" и "Вильярреалом" и ничья с "Челси".

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В статье: Майкл Кэррик Мидлсбро Манчестер Юнайтед
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Источник:
mfc.co.uk

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