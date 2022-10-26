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Челси определился с новым техническим директором
Ранее он работал в "Эвертоне" и "Манчестер Сити"
Фото: YouTube
"Челси" назначил Лоуренса Стюарта на пост технического директора. Об этом информирует официальный сайт лондонского клуба.
Стюарт приступит к работе с "синими", когда выполнит свои трудовые обязанности перед "Монако", где он в настоящее время занимает аналогичную должность. Ранее Лоуренс поработал в системе Red Bull Group, "РБ Лейпциг", "Эвертоне", "Манчестер Сити" и сборной Англии.
"Я рад присоединиться к "Челси" и в восторге от видения и направления клуба под управлением новой группы владельцев. Я очень рад присоединиться к ним, чтобы помочь построить глобальную спортивную организацию мирового класса, чтобы постоянно побеждать на поле на самом высоком уровне и предоставлять игрокам возможности для развития наших талантов", - цитирует Стюарта пресс-служба "Челси".
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