Челси определился с новым техническим директором

"Челси" назначил Лоуренса Стюарта на пост технического директора. Об этом информирует официальный сайт лондонского клуба.

Стюарт приступит к работе с "синими", когда выполнит свои трудовые обязанности перед "Монако", где он в настоящее время занимает аналогичную должность. Ранее Лоуренс поработал в системе Red Bull Group, "РБ Лейпциг", "Эвертоне", "Манчестер Сити" и сборной Англии.