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Челси определился с новым техническим директором

Англия
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Ранее он работал в "Эвертоне" и "Манчестер Сити"

Челси определился с новым техническим директором

Фото: YouTube

Новина українською

"Челси" назначил Лоуренса Стюарта на пост технического директора. Об этом информирует официальный сайт лондонского клуба.

Стюарт приступит к работе с "синими", когда выполнит свои трудовые обязанности перед "Монако", где он в настоящее время занимает аналогичную должность. Ранее Лоуренс поработал в системе Red Bull Group, "РБ Лейпциг", "Эвертоне", "Манчестер Сити" и сборной Англии.

"Я рад присоединиться к "Челси" и в восторге от видения и направления клуба под управлением новой группы владельцев. Я очень рад присоединиться к ним, чтобы помочь построить глобальную спортивную организацию мирового класса, чтобы постоянно побеждать на поле на самом высоком уровне и предоставлять игрокам возможности для развития наших талантов", - цитирует Стюарта пресс-служба "Челси".

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В статье: Челси (Лондон) Монако
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Источник:
chelseafc.com

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