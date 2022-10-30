  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Артета: Нам нужно забивать больше, чтобы выигрывать и обеспечивать больший отрыв
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артета: Нам нужно забивать больше, чтобы выигрывать и обеспечивать больший отрыв

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Коуч недоволен результатами "канониров"

Артета: Нам нужно забивать больше, чтобы выигрывать и обеспечивать больший отрыв

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал результаты своего клуба и безголевую серию форвардов команды:

"Нам нужно забивать больше, особенно нападающим, чтобы выигрывать и обеспечивать больший отрыв. Если мы хотим чаще выигрывать, эта серия должна закончиться.

Габи Жезус и Эдди Нкетиа не впервые проводят несколько матчей без забитых голов. Такое случается с каждым нападающим, и с этим надо смириться – это часть их работы", – сказал Артета.

Как известно, ни Габриэл Жезус, ни Эдвард Нкетиа не забивали в последних шести матчах, и за это время "Арсеналу" лишь дважды удалось забить больше одного мяча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Габриэл Жезус Эдвард Нкетиа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Daily Mail

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде