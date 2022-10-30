Артета: Нам нужно забивать больше, чтобы выигрывать и обеспечивать больший отрыв

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал результаты своего клуба и безголевую серию форвардов команды:

"Нам нужно забивать больше, особенно нападающим, чтобы выигрывать и обеспечивать больший отрыв. Если мы хотим чаще выигрывать, эта серия должна закончиться.

Габи Жезус и Эдди Нкетиа не впервые проводят несколько матчей без забитых голов. Такое случается с каждым нападающим, и с этим надо смириться – это часть их работы", – сказал Артета.