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Артета: Нам нужно забивать больше, чтобы выигрывать и обеспечивать больший отрыв
Коуч недоволен результатами "канониров"
Faisal HQ / Автор неизвестен
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал результаты своего клуба и безголевую серию форвардов команды:
"Нам нужно забивать больше, особенно нападающим, чтобы выигрывать и обеспечивать больший отрыв. Если мы хотим чаще выигрывать, эта серия должна закончиться.
Габи Жезус и Эдди Нкетиа не впервые проводят несколько матчей без забитых голов. Такое случается с каждым нападающим, и с этим надо смириться – это часть их работы", – сказал Артета.
Как известно, ни Габриэл Жезус, ни Эдвард Нкетиа не забивали в последних шести матчах, и за это время "Арсеналу" лишь дважды удалось забить больше одного мяча.
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