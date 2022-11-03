Шансы поехать на ЧМ-2022 потеряны? Форварду Тоттенхэма потребуется операция

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин травмировался в матче заключительного тура Лиги чемпионов с "Марселем" (2:1). Он был заменен на 29-й минуте встречи.

30-летний южнокореец получил повреждение орбитальной области лица, информирует официальный сайт "шпор". Футболисту потребуется операция. Сроки его восстановления пока что не сообщаются.

"После операции Сон начнет реабилитацию с нашим медицинским персоналом, и в свое время мы будем информировать сторонников", - говорится в пресс-службе клуба.

Это повреждение ставит под вопрос поездку Сона в составе сборной Южной Кореи на ЧМ-2022 в Катаре. Первый матч мундиаля корейцы проведут 24 ноября против Уругвая.