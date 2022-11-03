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Шансы поехать на ЧМ-2022 потеряны? Форварду Тоттенхэма потребуется операция
Сон Хин Мин выбыл из строя из-за травмы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин травмировался в матче заключительного тура Лиги чемпионов с "Марселем" (2:1). Он был заменен на 29-й минуте встречи.
30-летний южнокореец получил повреждение орбитальной области лица, информирует официальный сайт "шпор". Футболисту потребуется операция. Сроки его восстановления пока что не сообщаются.
"После операции Сон начнет реабилитацию с нашим медицинским персоналом, и в свое время мы будем информировать сторонников", - говорится в пресс-службе клуба.
Это повреждение ставит под вопрос поездку Сона в составе сборной Южной Кореи на ЧМ-2022 в Катаре. Первый матч мундиаля корейцы проведут 24 ноября против Уругвая.
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