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Шансы поехать на ЧМ-2022 потеряны? Форварду Тоттенхэма потребуется операция

Англия
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Сон Хин Мин выбыл из строя из-за травмы

Шансы поехать на ЧМ-2022 потеряны? Форварду Тоттенхэма потребуется операция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин травмировался в матче заключительного тура Лиги чемпионов с "Марселем" (2:1). Он был заменен на 29-й минуте встречи.

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30-летний южнокореец получил повреждение орбитальной области лица, информирует официальный сайт "шпор". Футболисту потребуется операция. Сроки его восстановления пока что не сообщаются.

"После операции Сон начнет реабилитацию с нашим медицинским персоналом, и в свое время мы будем информировать сторонников", - говорится в пресс-службе клуба.

Это повреждение ставит под вопрос поездку Сона в составе сборной Южной Кореи на ЧМ-2022 в Катаре. Первый матч мундиаля корейцы проведут 24 ноября против Уругвая.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Марсель Сон Хын Мин
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Источник:
tottenhamhotspur.com

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