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Не португалец. Вулверхэмптон объявил имя нового тренера

Англия
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Но с португальским привкусом

Не португалец. Вулверхэмптон объявил имя нового тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанский наставник Хулен Лопетеги договорился о сотрудничестве с английским "Вулверхэмптоном". Об этом "волки" объявили на своем сайте.

Правда, тренер присоединится к новой команде только 14 ноября. Лопетеги нужно время, чтобы получить все необходимые документы, в том числе и разрешение на работу в Великобритании.

Дебютировать испанец может уже после Чемпионата мира в Катаре. Финальные три матча "вулвз" перед международной паузой запланированы на 5, 9 и 12 ноября.

Напомним, что Лопетеги был близок к тому, чтобы возглавить "Вулверхэмптон" в 2016 году, однако выбрал вариант со сборной Испании. Также он работал и в клубном футболе, в частности, возглавляя "Порту", "Райо Вальекано", "Реал" и "Севилью". Именно андалусийцы были последней командой наставника, откуда он был уволен месяц назад.

Отметим, что "Вулверхэмптон" после 13 сыгранных туров занимает 19 место в чемпионате Англии, имея в активе 10 очков.

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В статье: Вулверхэмптон Хулен Лопетеги
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