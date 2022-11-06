АПЛ. Ньюкасл закрепляется в первой четверке, Пэлас вырвал победу у Вест Хэма

Четыра удара в створ – четыре гола. “Ньюкасл” продемонстрировал чудеса реализации в матче с “Саутгемптоном”, и выиграл с крупным счетом, хотя и не показал очень убедительную игру.

Иногда достаточно иметь одного футболиста, который находится в топ-форме и может забивать с любых позиций.

Это Мигель Альмирон. Атакующий хавбек “Ньюкасла” забил уже седьмой гол в последних семи матчах и всего у парагвайца восемь голов в сезоне. После Эрлинга Холанда – это второй показателей в лиги без голов с пенальти.

“Саутгемптон” не так уж и плохо начал матч, игра была равной, без моментов. Но гол Альмирона изменил все. Все началось с ошибки Салису, который зачем-то выскочил в среднюю линию, но проиграл в борьбе, в защите у “Сотона” образовалась дыра и именно через нее Альмирон побежал к воротам, попутно обойдя неудачно упавшего в подкате Мэйтленд-Найлза. Сильный удар – 1:0.

“Саутгемптон” так и не пришел в себя, а после перерыва “Ньюкасл” добавил еще два гола. Вышедший на замену Вуд сориентировался в штрафной, а затем Уиллок воспользовался классным пасом Триппьера из глубины.

Оставалось играть 30 минут, но игра потеряла всякий смысл. Гости после серии замен заметно сдали в конце матчи, а “святые” наоборот – прибавили, и Ромену Перро удалось отыграть один мяч. Но сразу же последовал гол в ответ – классный дальний удар выполнил Гимараэш.

4:1 – “Ньюкасл” побеждает в шестой раз в семи турах и поднимается на третье место (у “Тоттенхэма” на матч меньше). “Саутгемптон” остается в зоне вылета.

FULL-TIME Southampton 1-4 Newcastle



Miguel Almiron and Newcastle's remarkable form continues, they're up to third with their fourth win in a row#SOUNEW pic.twitter.com/X0ZXQB24ru — Premier League (@premierleague) November 6, 2022

Довольно-таки неожиданным результатом закончился матч “Вест Хэма” с “Кристал Пэлас”. Команда Дэвида Мойеса выглядела не так уж и плохо в проигранных поединках с “Манчестер Юнайтед” и “Ливерпулем” и была остановлена только геройствами вратарей соперников.

Но что случилось сегодня? Почему-то “хаммерс” не удается играть соответственно своему потенциалу. Эта команда явно способна на большее, но по какой-то причине она этого не демонстрирует.

“Вест Хэм” забил первым вопреки ходу игры – точно пробил с дальней дистанции Бенрахма. Но “Пэлас” еще до перерыва ответил своим мячом. Доусон и Керер заварили кашу у своих ворот неудачным розыгрышем мяча, Эзе сыграл на перехвате и дал пас под удара Саха – 1:1.

Когда казалось, что матч медленно докатится до ничьей неожиданно свой гол забил Олисе. Атакующий хавбек “Пэлас” получил мяч на фланге от Заха, немного сместился к центру и с помощью небольшого рикошета от ноги Крессуэлла, отправил по дивной траектории мяч в ворота.

“Пэлас” впервые в нынешнем сезоне победил на выезде и поднялся в верхнюю половину таблицу. Болельщики “Вест Хэма” провожали свою команду после финального свистка оглушительным свистом.

FULL-TIME West Ham 1-2 Crystal Palace



Michael Olise's late, late goal earns Patrick Vieira's side their first away win of the season#WHUCRY pic.twitter.com/su5fzQrNiS — Premier League (@premierleague) November 6, 2022

Чемпионат Англии, пятнадцатый тур

Саутгемптон, “Сент-Мэрис”

“Саутгемптон” – “Ньюкасл” 1:4

Голы: Перро 89 – Альмирон 35, Вуд 58, Уиллок 62, Гимараэш 90+1

“Саутгемптон”: Базуну – Перро, Белла-Котчап (Чалета-Цар 72), Салису, Лариос (Лавиа 34) – Уорд-Проуз, Мэйтленд-Найлз – Уолкотт (Эдози 64), Стюарт Армстронг (Арибо 64), Эльюнусси – Адамс (Адам Армстронг 64)

“Ньюкасл”: Поуп – Берн, Ботман, Шер, Триппьер (Манкильо 80) – Уиллок (Сен-Максимен 73), Гимараэш, Лонгстафф – Мерфи (Шелви 64), Уилсон, Альмирон (Андерсон 81)

Предупреждение: Лавия 75

Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” – “Кристал Пэлас” 1:2

Голы: Бенрахма 20 – Заха 41, Олисе 90+4

“Вест Хэм”: Фабианский – Керер, Доусон, Зума, Крессуэлл – Соучек (Даунз 64), Райс – Боуен, Пакета (Форнальс 90+3), Бенрахма (Лансини 64) – Скамакка (Антонио 46)

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Митчелл, Гэхи, Андерсен, Клайн – Эзе, Дукуре (Миливоевич 77), Шлупп – Олисе, Заха, Айю

Предупреждения: Доусон 58 – Айю 88