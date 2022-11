АПЛ. Ньюкасл закрепляется в первой четверке, Пэлас вырвал победу у Вест Хэма

Четыра удара в створ – четыре гола. “Ньюкасл” продемонстрировал чудеса реализации в матче с “Саутгемптоном”, и выиграл с крупным счетом, хотя и не показал очень убедительную игру.

Иногда достаточно иметь одного футболиста, который находится в топ-форме и может забивать с любых позиций.

Это Мигель Альмирон. Атакующий хавбек “Ньюкасла” забил уже седьмой гол в последних семи матчах и всего у парагвайца восемь голов в сезоне. После Эрлинга Холанда – это второй показателей в лиги без голов с пенальти.

“Саутгемптон” не так уж и плохо начал матч, игра была равной, без моментов. Но гол Альмирона изменил все. Все началось с ошибки Салису, который зачем-то выскочил в среднюю линию, но проиграл в борьбе, в защите у “Сотона” образовалась дыра и именно через нее Альмирон побежал к воротам, попутно обойдя неудачно упавшего в подкате Мэйтленд-Найлза. Сильный удар – 1:0.

“Саутгемптон” так и не пришел в себя, а после перерыва “Ньюкасл” добавил еще два гола. Вышедший на замену Вуд сориентировался в штрафной, а затем Уиллок воспользовался классным пасом Триппьера из глубины.

Оставалось играть 30 минут, но игра потеряла всякий смысл. Гости после серии замен заметно сдали в конце матчи, а “святые” наоборот – прибавили, и Ромену Перро удалось отыграть один мяч. Но сразу же последовал гол в ответ – классный дальний удар выполнил Гимараэш.

4:1 – “Ньюкасл” побеждает в шестой раз в семи турах и поднимается на третье место (у “Тоттенхэма” на матч меньше). “Саутгемптон” остается в зоне вылета.

FULL-TIME Southampton 1-4 Newcastle



Miguel Almiron and Newcastle's remarkable form continues, they're up to third with their fourth win in a row#SOUNEW pic.twitter.com/X0ZXQB24ru