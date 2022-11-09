Саутгейт вынес решение по участию Джеймса на чемпионате мира

Защитник "Челси" Рис Джеймс все-таки не сможет принять участие в чемпионате мира-2022 в Катаре из-за повреждения.

22-летний футболист выбыл из строя с тех пор, как получил травму колена в выездном матче Лиги чемпионов с "Миланом" (2:0). Джеймс прошел обследование, по результатам которого рассчитывал, что сможет восстановиться и будет готов уже к началу декабря. Это позволило бы ему сыграть за сборную Англии в плей-офф Мундиаля, если "Три льва" выйдут из группы.

Однако наставник англичан Гарет Саутгейт позвонил Джеймсу и сообщил, что не будет включать его в заявку команды на турнир. Свое решение тренер аргументировал тем, что не может рисковать здоровьем защитника "Челси".

Напомним, сборная Англии попала в группу В, где сыграет против США, Ирана и Уэльса.