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Саутгейт вынес решение по участию Джеймса на чемпионате мира
Защитник "Челси" не поедет в Катар
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Челси" Рис Джеймс все-таки не сможет принять участие в чемпионате мира-2022 в Катаре из-за повреждения.
22-летний футболист выбыл из строя с тех пор, как получил травму колена в выездном матче Лиги чемпионов с "Миланом" (2:0). Джеймс прошел обследование, по результатам которого рассчитывал, что сможет восстановиться и будет готов уже к началу декабря. Это позволило бы ему сыграть за сборную Англии в плей-офф Мундиаля, если "Три льва" выйдут из группы.
Однако наставник англичан Гарет Саутгейт позвонил Джеймсу и сообщил, что не будет включать его в заявку команды на турнир. Свое решение тренер аргументировал тем, что не может рисковать здоровьем защитника "Челси".
Напомним, сборная Англии попала в группу В, где сыграет против США, Ирана и Уэльса.
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