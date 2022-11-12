Бывший игрок Шахтера может покинуть МЮ на правах свободного агента

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред летом 2023 может уйти из команды на правах свободного агента. Об этом сообщает The Guardian.

Как раз тогда у него завершается контракт с “манкуниацами”. Стороны пока решили его не продлевать, даже несмотря на такую ​​имеющуюся опцию сроком до 2024 года.

В частности, главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг сообщил, что не рассчитывает на Фреда. Нидерландец уже завершил перестройку полузащиты МЮ, и бразилец не является "одним из кирпичиков".

В этом сезоне АПЛ полузащитник всего четыре раза выходил из старта в 13 матчах. В общей сложности во всех турнирах он провел 16 поединков, записав в свой актив один гол.

Напомним, что в 2018-м году "Манчестер Юнайтед" заплатил "Шахтеру" за Фреда 59 миллионов евро. В настоящее время ориентировочная трансферная стоимость 29-летнего игрока составляет 20 млн евро.