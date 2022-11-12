 Бывший игрок Шахтера может покинуть МЮ на правах свободного агента ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Бывший игрок Шахтера может покинуть МЮ на правах свободного агента
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший игрок Шахтера может покинуть МЮ на правах свободного агента

Англия
(1 голосов)

Тренер не прочь с ним расстаться

Бывший игрок Шахтера может покинуть МЮ на правах свободного агента

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред летом 2023 может уйти из команды на правах свободного агента. Об этом сообщает The Guardian.

Как раз тогда у него завершается контракт с “манкуниацами”. Стороны пока решили его не продлевать, даже несмотря на такую ​​имеющуюся опцию сроком до 2024 года.

В частности, главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг сообщил, что не рассчитывает на Фреда. Нидерландец уже завершил перестройку полузащиты МЮ, и бразилец не является "одним из кирпичиков".

В этом сезоне АПЛ полузащитник всего четыре раза выходил из старта в 13 матчах. В общей сложности во всех турнирах он провел 16 поединков, записав в свой актив один гол.

Напомним, что в 2018-м году "Манчестер Юнайтед" заплатил "Шахтеру" за Фреда 59 миллионов евро. В настоящее время ориентировочная трансферная стоимость 29-летнего игрока составляет 20 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фред Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Guardian

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде