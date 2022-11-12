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Бывший игрок Шахтера может покинуть МЮ на правах свободного агента
Тренер не прочь с ним расстаться
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред летом 2023 может уйти из команды на правах свободного агента. Об этом сообщает The Guardian.
Как раз тогда у него завершается контракт с “манкуниацами”. Стороны пока решили его не продлевать, даже несмотря на такую имеющуюся опцию сроком до 2024 года.
В частности, главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг сообщил, что не рассчитывает на Фреда. Нидерландец уже завершил перестройку полузащиты МЮ, и бразилец не является "одним из кирпичиков".
В этом сезоне АПЛ полузащитник всего четыре раза выходил из старта в 13 матчах. В общей сложности во всех турнирах он провел 16 поединков, записав в свой актив один гол.
Напомним, что в 2018-м году "Манчестер Юнайтед" заплатил "Шахтеру" за Фреда 59 миллионов евро. В настоящее время ориентировочная трансферная стоимость 29-летнего игрока составляет 20 млн евро.
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