Тоттенхэм - Лидс 4:3. Обзор матча и видео голов

“Тоттенхэм” трижды уступал в счете в домашней игре с “Лидсом”, но каждый раз отыгрывался и в итоге добыл победу. Команда Антонио Конте вновь показала, что у нее есть проблемы в защите, но их можно перекрыть хорошей физической подготовкой, волей к победе, и некоторой удачей. 4:3 – семь голов на любой вкус.

Чемпионат Англии, шестнадцатый тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Лидс” 4:3

Голы: Кейн 25, Дэвис 51, Бентанкур 81, Бентанкур 83 – Саммервилл 10, Родриго 43, Родриго 76