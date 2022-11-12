 Тоттенхэм – Лидс ⋉ 4:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 12 ноября 2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Тоттенхэм - Лидс 4:3. Обзор матча и видео голов

Англия
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Шпоры сделал очередной впечатляющий камбэк - видеообзор матча

Тоттенхэм - Лидс 4:3. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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“Тоттенхэм” трижды уступал в счете в домашней игре с “Лидсом”, но каждый раз отыгрывался и в итоге добыл победу. Команда Антонио Конте вновь показала, что у нее есть проблемы в защите, но их можно перекрыть хорошей физической подготовкой, волей к победе, и некоторой удачей. 4:3 – семь голов на любой вкус.

Чемпионат Англии, шестнадцатый тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Лидс” 4:3

Голы: Кейн 25, Дэвис 51, Бентанкур 81, Бентанкур 83 – Саммервилл 10, Родриго 43, Родриго 76

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В статье: Английская Премьер-лига Родриго Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Харри Кейн Родриго Бентанкур
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