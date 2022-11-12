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Тоттенхэм - Лидс 4:3. Обзор матча и видео голов
Шпоры сделал очередной впечатляющий камбэк - видеообзор матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Тоттенхэм” трижды уступал в счете в домашней игре с “Лидсом”, но каждый раз отыгрывался и в итоге добыл победу. Команда Антонио Конте вновь показала, что у нее есть проблемы в защите, но их можно перекрыть хорошей физической подготовкой, волей к победе, и некоторой удачей. 4:3 – семь голов на любой вкус.
Чемпионат Англии, шестнадцатый тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”
Голы: Кейн 25, Дэвис 51, Бентанкур 81, Бентанкур 83 – Саммервилл 10, Родриго 43, Родриго 76
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