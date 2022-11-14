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Забудьте о Роналду. ВИДЕО, как МЮ выиграл у Фулхэма благодаря голу 18-летнего вингера на 90+3-й

Англия
(1 голосов)

Алехандро Гарначо – запомните это имя

Забудьте о Роналду. ВИДЕО, как МЮ выиграл у Фулхэма благодаря голу 18-летнего вингера на 90+3-й

фото - Getty Images

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"Манчестер Юнайтед" в рамках 16-го тура АПЛ играл на выезде с "Фулхэмом". Команда Эрика Тен Хага забила первой, но это Англия – там не пасуют перед фаворитами. Лондонцы отыгрались и регулярно беспокоили Давида Де Хеа. На 90+3-й минуте счет все еще был 1:1, но тут выстрелил 18-летний Алехандро Гарначо, который вышел на замену в середине второго тайма. Аргентинец вместе с Кристианом Эриксоном разорвал защиту соперника и элегантно положил мяч в угол.

Следует заметить, что Гарначо все чаще привлекается Тэн Хагом к матчам первой команды. Он уже отличался дебютным голом за красных дьяволов – именно его точный удар принес победу над "Реалом Сосьедад" в последнем туре Лиги Европы. А на прошлой неделе Алехандро отдал две результативные передачи в игре Кубка Лиги против "Астон Виллы", что позволило МЮ победить 4:2. И вот теперь дебютный гол в АПЛ. Похоже, у этого парня хорошие перспективы.

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В статье: Манчестер Юнайтед
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