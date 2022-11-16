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Рыжий принц Манчестера. Сегодня День рождения у легенды красных дьяволов Пола Скоулза
Известный английский хавбек
Getty Images / Global Images Ukraine
Пол Арон Скоулз родился 16 ноября 1974 года в Солфорде (Большой Манчестер, Англия). На протяжении всей своей карьеры игрока выступал за "Манчестер Юнайтед", в составе которого провел более 700 матчей. Выиграл с "МЮ" абсолютно все возможные клубные трофеи – АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок страны, ЛЧ, КЧМ.
Скоулз – мастер дальних ударов, он обладал тонким видением поля и выдающейся техникой коротких и длинных передач. Многими экспертами и изданиями признавался лучшим центральным полузащитником последних 20 лет. Пол 7 лет защищал цвета сборной Англии. Он играл на ЧМ-1998 и -2002, ЕВРО-2000 и -2004. Введен в Зал славы английского футбола.
Celebrate Paul Scholes' birthday with *that* volley against Aston Villa ????#PL | @ManUtd pic.twitter.com/AqtR9FRpib— Premier League (@premierleague) November 16, 2022
31 мая 2011 года он принял решение о завершении своей футбольной карьеры. Однако 8 января 2012 года было объявлено, что Скоулз возвращается в "Манчестер Юнайтед" в качестве игрока до завершения сезона 2011/12. Впоследствии хавбек продлил свое пребывание в клубе на кампанию 2012/13. В мае 2013 года вновь объявил о том, что вешает бутсы на гвоздь.
9️⃣ - Paul Scholes scored that rocket vs Barcelona at Old Trafford to send us through to the Champions League final.pic.twitter.com/PGnNFBWMJn— Throwback United (@ThrowbackUnited) November 15, 2021
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