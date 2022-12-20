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Форварда Брентфорда обвиняют в ещё 30 нарушениях регламента о ставках. Всего их 262
У него есть время до 4-го января чтобы ответить
Фото: twitter.com/BrentfordFC
Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила новые обвинения форварду "Брентфорда" Айвену Тоуни в нарушении регламента о ставках. К старым 232-м нарушениям (с 25 февраля 2017 года по 23 января 2021-го) добавилось ещё 30 в период с 14 марта 2017 года по 18 февраля 2019-го.
Он должен ответить на обвинения до 4-го января.
Тоуни провел за "Брентфорд" 16 матчей, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего англичанина в 45 миллионов евро.
С 10-ю голами в АПЛ он занимает 3-е место в списке бомбардиров после Харри Кейна и Эрлинга Холанда.
December 20, 2022
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