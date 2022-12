Сборная мира 2022 по версии UA-Футбол. Вратарь

В последнюю неделю каждого года редакция UA-Футбол называет свою символическую сборную, сформированную из лучших футболистов мира. Не будет исключением и 2022-й, подаривший нам триумф "Реала" в Лиге Чемпионов, возвращение "Милана" на вершину в Италии и, конечно, победу Аргентины на Мундиале. Понятно, что выбор субъективен. Кто-то согласится, а кто-то найдет более достойных кандидатов. Ваши аргументы за или против с большим удовольствием прочитаем в комментариях. Итак, вашему вниманию - Символическая сборная мира 2022 года по версии редакции UA-Футбол. Первый на очереди – голкипер.

Финал чемпионата мира в Катаре. Противостояние сборных Аргентины и Франции. На табло по итогам феерических 120 минут красуются две тройки. Подходит к завершению третья добавленная ко второму экстра-тайму (!!!) минута. Роковая ошибка защиты аргентинцев приводит к тому, что форвард действующих чемпионов мира Рандал Коло-Муани вываливается на рандеву с голкипером. Перед нападающим только ворота и…

Эмилиано Мартинес!

Значительно позже умные аналитики разберут на детали эту ситуацию, статистически обосновав действия аргентинского вратаря. Мартинес занял единственную верную позицию и заставил оппонента в доли секунды принимать одно из решений – попытаться перекинуть, обыграть или пробить. В сухом итоге молодой француз запаниковал и решился на не лучший удар.

Но все это произошло уже потом. Тогда на арене "Лусаил" мы видели только одно - в решающий момент матча вратарь просто психологически закопал и уничтожил своего визави, позволив своей команде войти в серию пенальти. Как выяснится несколькими минутами позже, триумфальную.

Что было дальше – уже история. Кубок мира, награда лучшему вратарю турнира, уже легендарное празднование, кукла с лицом Мбаппе на праздничном параде, билборды в Буэнос-Айресе с рекламой бургеров "Мега Дибу" ("Дибу" - прозвище игрока). Мартинес был, с большим запасом, вторым по популярности игроком этой чемпионской команды, уступая только Лео Месси.

Сейчас уже трудно представить, что этот колоритный персонаж еще буквально три года назад безвылазно сидел на скамейке лондонского "Арсенала" после ряда аренд в клубы калибра "Хетафе" и "Рединга". Кто знает, как бы сложилась история, если бы не Нил Мопе. Именно французский (какая ирония) форвард "Брайтона" нанес травму Бернду Лено и заставил Микела Артету срочно готовить к выходу на поле аргентинского дублера основного голкипера "канониров".

В фантастических фильмах о путешествиях во времени обожают визуализацию "эффекта бабочки", когда случайно разбитая чашечка кофе в прошлом приводит к невероятным изменениям будущего. Если бы мы жили в таком кино и могли посмотреть на альтернативную историю, из которой кто-то убрал тот эпизод Мопе-Лено - мы бы, возможно, увидели:

- счастливого немца, карьера которого не покатилась с горы до уровня борьбы за выживание с "Фулгемом";

- грустного аргентинца, до сих пор протирающего штаны на скамейке "канониров" или какого-то аутсайдера Ла Лиги;

– разбитого Лео Месси, глаза которого будут наполняться слезами даже спустя много лет от упоминания о том, что он так ничего и не выиграл с родной сборной Аргентины.

Но история сложилась именно так, как сложилась. Мартинес занял место в воротах, "Арсенал" выдал мощный финиш сезона, выиграл Кубок Англии и заставил "Астон Виллу" выложить почти 20 миллионов долларов за голкипера, не желавшего дальше играть в игры с Фортуной и ждать возвращения Лено.

"У него был четкий план по нескольким пунктам: закрепиться в старте команды АПЛ, стать одним из лучших вратарей в мире, занять место в рамке ворот сборной Аргентины", - вспоминает бывший тренер голкиперов "Виллы" Нил Катлер, с которым у Мартинеса сложились очень теплые. отношения, – “все цели были достигнуты”.

Главная составляющая успеха аргентинца – это психология. За маской безумного психа, который творит разную дичь и морально подавляет соперников, скрывается фантастически уравновешенный психологически человек, регулярно работающий с личным психологом.

Крайне символично, что именно с персональным психоаналитиком связаны два ключевых успеха в карьере футболиста – первый (Кубок Англии-2020) и самый большой (Кубок Мира-2022).

"У меня была беседа с психотерапевтом продолжительностью в полтора часа за день до финала Кубка Англии", - рассказывает Мартинес из 2020-го, - "Люди не понимают всю важность работы над психологией, когда ты выступаешь на таком уровне".

Помощь специалиста по ментальному здоровью понадобилась Эмилиано и в Катаре – сразу после болезненного удара в стартовом матче с Саудовской Аравией.

“Мне нужна была помощь. По моим воротам ударили дважды и забили два гола. Когда у тебя за спиной 45 миллионов аргентинцев ты должен давать больше”, – говорит хранитель ворот сборной.

Похоже, что разговор с психологом помог, поскольку тот неудачный матч очень быстро утонул в водовороте последующих успехов команды и ее голкипера, особенно выделявшегося именно своей фантастической уверенностью.

Можно даже сказать, что психологическая стойкость Мартинеса была одним из ключей к успеху команды Скалони.

Профессор Норвежской школы спортивных наук Гейр Йордет потратил пять лет на глубокую аналитику всех серий пенальти на чемпионатах мира за последние 50 лет. После триумфа аргентинцев в финале чемпионата мира он изложил просто колоссальный по своей детализации разбор "игр ума" Эмилиано Мартинеса во время серии пенальти, объясняя все трюки и уловки вратаря. Стартовая разведка, анализ действий арбитра, психологическое давление на игроков соперника и агрессивная реакция на неудачи оппонентов – все это часть продуманного плана "Дибу". Это даже не упоминая о бедняге Коло-Муани, о котором речь шла в самом начале.

