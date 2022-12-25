  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси предложил 40 млн за защитника Монако
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси предложил 40 млн за защитника Монако

Англия
Обновлено
(1 голосов)

На случай, если не получится подписать Гвардиола

Челси предложил 40 млн за защитника Монако

Foot Mercato / Автор неизвестен

Новина українською

Портал Foot Mercato сообщает, что защитник "Монако" Бенуа Бадиашиль заинтересовал ряд клубов английской Премьер-лиги.

Наибольший интерес к 21-летнему центрбеку проявляют лондонский "Челси" и "Манчестер Юнайтед". В частности, "пенсионеры" рассматривают трансфер француза в случае неудачи с подписанием Йошко Гвардиола из "Лейпцига" - а именно из-за возможной высокой цены на хорвата.

Читайте такжеЧелси лидирует в гонке за трансфером Йошко Гвардиола

По информации издания, лондонцы уже предложили за Бенуа 40 млн. евро. В свою очередь монегаски тоже готовы продать своего игрока.

Контракт Бадиашиля с "Монако" действует до конца сезона 2023/24. В этом сезоне Лиги 1 защитник сыграл 11 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Монако Бенуа Бадьяшиль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Foot Mercato

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде