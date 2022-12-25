Челси предложил 40 млн за защитника Монако

Портал Foot Mercato сообщает, что защитник "Монако" Бенуа Бадиашиль заинтересовал ряд клубов английской Премьер-лиги.

Наибольший интерес к 21-летнему центрбеку проявляют лондонский "Челси" и "Манчестер Юнайтед". В частности, "пенсионеры" рассматривают трансфер француза в случае неудачи с подписанием Йошко Гвардиола из "Лейпцига" - а именно из-за возможной высокой цены на хорвата.

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По информации издания, лондонцы уже предложили за Бенуа 40 млн. евро. В свою очередь монегаски тоже готовы продать своего игрока.

Контракт Бадиашиля с "Монако" действует до конца сезона 2023/24. В этом сезоне Лиги 1 защитник сыграл 11 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча.