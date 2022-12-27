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Всему виной травмы. Стало известно, кто был инициатором перехода вингера ПСВ в Ливерпуль

Англия
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Одна из главных новостей вчерашнего дня

Всему виной травмы. Стало известно, кто был инициатором перехода вингера ПСВ в Ливерпуль

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В прошедший понедельник весьма неожиданно голландский "ПСВ" подтвердил трансфер лидера команды Коди Гакпо в "Ливерпуль". Долгое время ходили слухи об интересе только со стороны "МЮ".

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Стала известна причина такой спешке. Как сообщает Фабрицио Романо, на трансфере нового вингера настаивал лично Юрген Клопп. Немецкий коуч хотел усиление атакующей линии, поскольку выбыли из строя два основных игрока - Жота и Диас.

Также источник передает, что Гакпо уже в ближайшее время пройдет все необходимые тесты для перехода и подпишет контракт. Перед переходом Коди имел разговор с лидером "Ливерпуля" ван Дейком, с которым они вместе играют на сборную Нидерландов.

В текущем сезоне Гакпо в сумме провел 34 матча, в которых забил 18 голов и отдал 18 голевых передач.

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В статье: ПСВ (Эйндховен) Ливерпуль Коди Гакпо
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