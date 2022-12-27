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Всему виной травмы. Стало известно, кто был инициатором перехода вингера ПСВ в Ливерпуль
Одна из главных новостей вчерашнего дня
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В прошедший понедельник весьма неожиданно голландский "ПСВ" подтвердил трансфер лидера команды Коди Гакпо в "Ливерпуль". Долгое время ходили слухи об интересе только со стороны "МЮ".
Стала известна причина такой спешке. Как сообщает Фабрицио Романо, на трансфере нового вингера настаивал лично Юрген Клопп. Немецкий коуч хотел усиление атакующей линии, поскольку выбыли из строя два основных игрока - Жота и Диас.
Jurgen Klopp has been crucial to complete the signing of Cody Gakpo. Liverpool manager wanted new winger because of the injuries, board decided to act quickly. ???? #LFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2022
Liverpool were fast and convinced as one year ago with Luis Diaz deal. It's now done and sealed. pic.twitter.com/brRYMdYVBp
Также источник передает, что Гакпо уже в ближайшее время пройдет все необходимые тесты для перехода и подпишет контракт. Перед переходом Коди имел разговор с лидером "Ливерпуля" ван Дейком, с которым они вместе играют на сборную Нидерландов.
В текущем сезоне Гакпо в сумме провел 34 матча, в которых забил 18 голов и отдал 18 голевых передач.
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