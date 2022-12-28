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Ювентус хочет в центр поля подписать чемпиона мира из АПЛ
Ожидается чистка в центре полузащиты
Фото: twitter.com/OfficialBHAFC
После смены руководства Массимилиано Аллегри может стать для "Ювентуса" Алексом Фергюсоном – теперь он будет заниматься трансферами вместе со спортивным директором Федерико Черубини, сообщает Sport Mediaset. Менеджер рассматривает подписание полузащитника "Брайтона".
Алексис Макаллистер, выигравший чемпионат мира с Аргентиной, может прийти в "Ювентус" на смену Адриену Рабьо. Француз собирается уйти летом и ему понадобиться замена.
Также клуб может покинуть Уэстон Маккени, а Леандро Паредес проводит сезон достаточно неубедительно, так что трансфер в полузащиту точно нужен "синьоре".
Макаллистер оценивается Transfermarkt в 42 миллиона евро. Его контракт с "Брайтоном" рассчитан до лета 2025-го.
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