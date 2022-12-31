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Вулверхэмптон - Ман Юнайтед 0:1. Обзор матча и видео гола
"Красные дьяволы" в 4-ке АПЛ
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 18-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" минимально обыграл "Вулверхэмптон". Победу "красным дьяволам" принес
Английская Премьер-лига, 18-й тур
"Молинью" (Вулвергемптон)
Гол: Рашфорд 76
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