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Вулверхэмптон - Ман Юнайтед 0:1. Обзор матча и видео гола

Англия
(1 голосов)

"Красные дьяволы" в 4-ке АПЛ

Вулверхэмптон - Ман Юнайтед 0:1. Обзор матча и видео гола

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 18-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" минимально обыграл "Вулверхэмптон". Победу "красным дьяволам" принес Маркус Рашфорд - англичанин вышел на замену на 46-й минуте встречи, а спустя 30 минут поразил ворота "волков". Благодаря этой победе, команда Эрика тен Хага поднялась в зону Лиги чемпионов.

Английская Премьер-лига, 18-й тур

"Молинью" (Вулвергемптон)

"Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед" 0:1

Гол: Рашфорд 76

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В статье: Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед
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