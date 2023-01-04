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Челси не хочет платить 127 миллионов евро за Энцо. Жорже Мендеш помогает договориться
Информация была неправильной
Фото: FourFourTwo
Энцо Фернандес – все ещё главная цель "Челси" в это трансферное окно. "Синие" пытаются договориться с "Бенфикой", чтобы снизить сумму трансфера.
Ранее сообщалось, что "Челси" готов отдать 127 миллионов евро за полузащитника, но информация оказалось не совсем точной. Клуб пытается договориться о как можно более удобной форме выплат и также не готов платить столько.
Жорже Мендеш помогает "синим" догвориться с "Бенфикой", а плетежи будут поэтапными в любом случае.
Судя по всему, "Челси" приоритетный вариант как для Энцо, так и для "Бенфики". Стороны ведут продвинутые переговоры.
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