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Челси не хочет платить 127 миллионов евро за Энцо. Жорже Мендеш помогает договориться

Англия
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Информация была неправильной

Челси не хочет платить 127 миллионов евро за Энцо. Жорже Мендеш помогает договориться

Фото: FourFourTwo

Новина українською

Энцо Фернандес – все ещё главная цель "Челси" в это трансферное окно. "Синие" пытаются договориться с "Бенфикой", чтобы снизить сумму трансфера.

Ранее сообщалось, что "Челси" готов отдать 127 миллионов евро за полузащитника, но информация оказалось не совсем точной. Клуб пытается договориться о как можно более удобной форме выплат и также не готов платить столько.

Жорже Мендеш помогает "синим" догвориться с "Бенфикой", а плетежи будут поэтапными в любом случае.

Судя по всему, "Челси" приоритетный вариант как для Энцо, так и для "Бенфики". Стороны ведут продвинутые переговоры.

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Источник: Челси готов предложить за Мудрика 80 млн евро и огромную зарплату самому игроку
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В статье: Бенфика (Лиссабон) Челси (Лондон) Жорже Мендеш Энцо Фернандес
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Источник:
espn.com

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