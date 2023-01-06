Де Хеа готов идти на снижение зарплаты, чтобы остаться в МЮ

У Давида Де Хеа истекает контракт и он, похоже, не хочет покидать "Манчестер Юнайтед". 32-летний испанец дал понять руководству "манкунианцев", что готов пойти на снижение зарплаты, ради нового контракта.

Сейчас оклад Де Хеа составляет 375 тысяч фунтов в неделю, что является самой высокой зарплатой в клубе, после ухода Криштиану Роналду. "Манчестер Юнайтед" не стал активировать опцию продления на год, прописанную в соглашении. В клубе хотят продлить контракт с испанцем, но на новых условиях.

Де Хеа в клубе уже более 11 лет. Вратарь провел в этом сезоне за "МЮ" 23 матча, 12 из которых отстоял "на ухо".