Клопп: Коди Гакпо знал, что в Ливерпуле будет тяжело

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился моментами общения с новичком "мерсисайдцев" Коди Гакпо:

“В нынешнем году мы не можем гарантировать попадание в Лигу чемпионов, однако Гакпо никогда и не просил этого. Время от времени бывает такое, что футболисты спрашивают: «Как вы думаете, мы попадём в Лигу чемпионов?». И так далее.

Он и сам видит турнирную таблицу. Коди был осведомлён, что это будет немного трудно. Однако, что мне нравится — он парень, который хочет толкать поезд, а не прыгать в него на ходу. Мне это очень нравится. Рад за него, так как это всегда пригодится в жизни”, - сказал Клопп.