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Клопп: Коди Гакпо знал, что в Ливерпуле будет тяжело
Речь идет о турнирной таблице
Фото: twitter.com/LFC
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился моментами общения с новичком "мерсисайдцев" Коди Гакпо:
“В нынешнем году мы не можем гарантировать попадание в Лигу чемпионов, однако Гакпо никогда и не просил этого. Время от времени бывает такое, что футболисты спрашивают: «Как вы думаете, мы попадём в Лигу чемпионов?». И так далее.
Он и сам видит турнирную таблицу. Коди был осведомлён, что это будет немного трудно. Однако, что мне нравится — он парень, который хочет толкать поезд, а не прыгать в него на ходу. Мне это очень нравится. Рад за него, так как это всегда пригодится в жизни”, - сказал Клопп.
Гакпо официально присоединился к “Ливерпулю” 1 января, подписав контракт на 5,5 лет.
Отметим, что "мерсисайдцы" идут шестыми в турнирной таблице. Расстояние от четвертого МЮ составляет семь очков.
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