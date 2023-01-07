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Клопп: Коди Гакпо знал, что в Ливерпуле будет тяжело

Англия
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Речь идет о турнирной таблице

Клопп: Коди Гакпо знал, что в Ливерпуле будет тяжело

Фото: twitter.com/LFC

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился моментами общения с новичком "мерсисайдцев" Коди Гакпо:

“В нынешнем году мы не можем гарантировать попадание в Лигу чемпионов, однако Гакпо никогда и не просил этого. Время от времени бывает такое, что футболисты спрашивают: «Как вы думаете, мы попадём в Лигу чемпионов?». И так далее.

Он и сам видит турнирную таблицу. Коди был осведомлён, что это будет немного трудно. Однако, что мне нравится — он парень, который хочет толкать поезд, а не прыгать в него на ходу. Мне это очень нравится. Рад за него, так как это всегда пригодится в жизни”, - сказал Клопп.

Гакпо официально присоединился к “Ливерпулю” 1 января, подписав контракт на 5,5 лет.

Отметим, что "мерсисайдцы" идут шестыми в турнирной таблице. Расстояние от четвертого МЮ составляет семь очков.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Коди Гакпо
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