  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сороки сосредоточатся на АПЛ. Видео голов и обзор матча Шеффилд Уэнсдей - Ньюкасл 2:1
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сороки сосредоточатся на АПЛ. Видео голов и обзор матча Шеффилд Уэнсдей - Ньюкасл 2:1

Англия
(1 голосов)

Представитель третьего английского дивизиона одолел одного из лидеров АПЛ

Сороки сосредоточатся на АПЛ. Видео голов и обзор матча Шеффилд Уэнсдей - Ньюкасл 2:1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Ньюкасл Юнайтед" не смог пройти стадию 1/32 финала Кубка Англии. На этом этапе соревнований коллектив Эдди Хау одолел "Шеффилд Уэнсдей", ныне выступающий только в Лиге 1 (это третий по рангу уровень английского футбола). Впрочем, стоит отметить, что фаворит вышел на этот поединок не в оптимальном составе и, вероятно, был готов к возможному вылету. Борьба за зону Лиги чемпионов в АПЛ для "сорок" продолжается.

Кубок Англии. 1/32 финала
"Шеффилд Уэнсдей" - "Ньюкасл Юнайтед" 2:1
Голы: Уиндас 52, Уиндас 65 - Гимараес 69

По теме
yellow-arrow
Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
yellow-arrow
С бешеной ошибкой Алиссона. Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед ввел "правило Роналду", которое ограничит зарплаты игроков
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шеффилд Уэнсдей Ньюкасл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде