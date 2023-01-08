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Сороки сосредоточатся на АПЛ. Видео голов и обзор матча Шеффилд Уэнсдей - Ньюкасл 2:1
Представитель третьего английского дивизиона одолел одного из лидеров АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл Юнайтед" не смог пройти стадию 1/32 финала Кубка Англии. На этом этапе соревнований коллектив Эдди Хау одолел "Шеффилд Уэнсдей", ныне выступающий только в Лиге 1 (это третий по рангу уровень английского футбола). Впрочем, стоит отметить, что фаворит вышел на этот поединок не в оптимальном составе и, вероятно, был готов к возможному вылету. Борьба за зону Лиги чемпионов в АПЛ для "сорок" продолжается.
Кубок Англии. 1/32 финала
"Шеффилд Уэнсдей" - "Ньюкасл Юнайтед" 2:1
Голы: Уиндас 52, Уиндас 65 - Гимараес 69
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