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Абрахам может вернуться в АПЛ летом

Англия
(1 голосов)

Сразу два клуба заинтересованы в переходе игрока

Абрахам может вернуться в АПЛ летом

Фото: Eurosport

Новина українською

Английский нападающий "Ромы" Тэмми Абрахам может вернуться в АПЛ летом 2023 года.

Интерес к 25-летнему форварду проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". Эти клубы сделали запросы по поводу возможного перехода англичанина летом.

Будущее Абрахама в "Роме" во многом зависит от того, как форвард проведет вторую половину сезона, который пока складывается для него неудачно. Воспитанник "Челси" забил 4 гола в 21 матче за "Рому".

Ивестно, что "Юнайтед" и "Арсенал" могут сделать предложения о трансфере Тэмми ближе к лету, но пока конкретики нет.

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В статье: Арсенал (Лондон) Рома (Рим) Манчестер Юнайтед Тэмми Абрахам
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Источник:
RomaPress

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