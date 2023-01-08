Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Абрахам может вернуться в АПЛ летом
Сразу два клуба заинтересованы в переходе игрока
Фото: Eurosport
Английский нападающий "Ромы" Тэмми Абрахам может вернуться в АПЛ летом 2023 года.
Интерес к 25-летнему форварду проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". Эти клубы сделали запросы по поводу возможного перехода англичанина летом.
Будущее Абрахама в "Роме" во многом зависит от того, как форвард проведет вторую половину сезона, который пока складывается для него неудачно. Воспитанник "Челси" забил 4 гола в 21 матче за "Рому".
Ивестно, что "Юнайтед" и "Арсенал" могут сделать предложения о трансфере Тэмми ближе к лету, но пока конкретики нет.
Популярное сейчас
- Реал выкупит контракт защитника Шахтера
- Манчестер Юнайтед ввел "правило Роналду", которое ограничит зарплаты игроков
- Ликвидированных оккупантов уже более 111 тысяч. Генштаб подытожил потери врага за сутки
- Звезда женского футбола стала OnlyFans-моделью и зарабатывает по 500 тысяч фунтов в год. ФОТО
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО