Английский нападающий "Ромы" Тэмми Абрахам может вернуться в АПЛ летом 2023 года.

Интерес к 25-летнему форварду проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". Эти клубы сделали запросы по поводу возможного перехода англичанина летом.

Будущее Абрахама в "Роме" во многом зависит от того, как форвард проведет вторую половину сезона, который пока складывается для него неудачно. Воспитанник "Челси" забил 4 гола в 21 матче за "Рому".

Ивестно, что "Юнайтед" и "Арсенал" могут сделать предложения о трансфере Тэмми ближе к лету, но пока конкретики нет.