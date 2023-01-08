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Футболисты Челси красиво почтили память Виалли перед кубковым матчем с Ман Сити

Англия
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"Синие" вышли на разминку в футболках под номером 9

Футболисты Челси красиво почтили память Виалли перед кубковым матчем с Ман Сити

Фото: Chelsea

UA-Футбол
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В эти минуты в Манчестере проходит матч 1/32 финала Кубка Англии, в рамках которого "горожане" встречаются с лондонским "Челси". Онлайн-трансляцию матча смотрите на нашем сайте.

Перед началом матча "синие" красиво почтили память легенды клуба - Джанлука Виалли, выйдя на разминку в тренировочных кофтах под номером девять, именно под этим номером легендарный итальянец выступал за лондонский клуб.

"Разминка "Челси" в футболках под номером 9, в честь своего бывшего игрока и менеджера Джанлуки Виалли, который дважды выигрывал с ними Кубок Англии", пишет официальный Twitter-аккаунт Кубка.

Виалли известен по выступлениям за "Кремонезе", "Сампдорию", "Ювентус" и "Челси". В составе туринского клуба он выигрывал Лигу чемпионов в 1996 году. В футболке "Скуадра Адзурра" он сыграл 59 матчей и отличился 16 голами. Со сборной он завоевал бронзу ЧМ-1990 и Евро-198

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В статье: Джанлука Виалли Челси (Лондон) Манчестер Сити
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