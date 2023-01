Футболисты Челси красиво почтили память Виалли перед кубковым матчем с Ман Сити

В эти минуты в Манчестере проходит матч 1/32 финала Кубка Англии, в рамках которого "горожане" встречаются с лондонским "Челси". Онлайн-трансляцию матча смотрите на нашем сайте.

Перед началом матча "синие" красиво почтили память легенды клуба - Джанлука Виалли, выйдя на разминку в тренировочных кофтах под номером девять, именно под этим номером легендарный итальянец выступал за лондонский клуб.

The @ChelseaFC squad warmed-up wearing number 9️⃣ jerseys in tribute to their former player and manager, Gianluca Vialli, who twice won the FA Cup with them ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/WOgfSEUO70