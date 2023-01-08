Футболисты Челси красиво почтили память Виалли перед кубковым матчем с Ман Сити

В эти минуты в Манчестере проходит матч 1/32 финала Кубка Англии, в рамках которого "горожане" встречаются с лондонским "Челси". Онлайн-трансляцию матча смотрите на нашем сайте.

Перед началом матча "синие" красиво почтили память легенды клуба - Джанлука Виалли, выйдя на разминку в тренировочных кофтах под номером девять, именно под этим номером легендарный итальянец выступал за лондонский клуб.

The @ChelseaFC squad warmed-up wearing number 9️⃣ jerseys in tribute to their former player and manager, Gianluca Vialli, who twice won the FA Cup with them ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/WOgfSEUO70 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 8, 2023

"Разминка "Челси" в футболках под номером 9, в честь своего бывшего игрока и менеджера Джанлуки Виалли, который дважды выигрывал с ними Кубок Англии", пишет официальный Twitter-аккаунт Кубка.

Виалли известен по выступлениям за "Кремонезе", "Сампдорию", "Ювентус" и "Челси". В составе туринского клуба он выигрывал Лигу чемпионов в 1996 году. В футболке "Скуадра Адзурра" он сыграл 59 матчей и отличился 16 голами. Со сборной он завоевал бронзу ЧМ-1990 и Евро-198