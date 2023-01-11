Рашфорд забивает в шестом матче подряд. Видео голов и обзор матча МЮ - Чарльтон 3:0

"Манчестер Юнайтед" продолжил свою победную серию уже до восьми встреч кряду. Манкунианцы одолели в четвертьфинале Кубка лиги "Чарльтон". Также примечательно, что снова отличился голами Маркус Рашфорд. Для нападающего "Юнайтед" это шестая подряд результативная игра.

Кубок английской футбольной лиги, 1/4 финала

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

"Манчестер Юнайтед" - "Чарльтон" 3:0

Голы: Антони 21, Рашфорд 90, 90+4