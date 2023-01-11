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Рашфорд забивает в шестом матче подряд. Видео голов и обзор матча МЮ - Чарльтон 3:0
А Юнайтед выиграл восьмой в ряд поединок
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" продолжил свою победную серию уже до восьми встреч кряду. Манкунианцы одолели в четвертьфинале Кубка лиги "Чарльтон". Также примечательно, что снова отличился голами Маркус Рашфорд. Для нападающего "Юнайтед" это шестая подряд результативная игра.
Кубок английской футбольной лиги, 1/4 финала
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Джарред Джиллетт
"Манчестер Юнайтед" - "Чарльтон" 3:0
Голы: Антони 21, Рашфорд 90, 90+4
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