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Эвертон не собирается увольнять Лэмпарда. Пока что

Англия
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В клубе верят, что тренер все исправит

Эвертон не собирается увольнять Лэмпарда. Пока что

Фото: twitter.com/Everton

Новина українською

"Эвертон" не радует своих болельщиков в текущем сезоне игрой и результатом. Команда находится в зоне вылета, однако руководство клуб не планирует увольнять тренера Фрэнка Лэмпарда.

Владелец клуба Фархад Мошири считает, что не нужно постоянно менять наставников.

"Ранее такие решения часто принимались вместе с фанами. Иногда увольнения проходили под влиянием болельщиков, но я считаю, что нужно давать тренеру время, чтобы он выстроил систему, дал результат.

Я поддерживаю Фрэнка, верю, что он все исправит", — сказал Мошири.

Напомним, что после 18 матчей "Эвертон" находится на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 15 баллов.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Эвертон (Ливерпуль)
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Источник:
Sky Sports

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