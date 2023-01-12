Эвертон не собирается увольнять Лэмпарда. Пока что

" Эвертон " не радует своих болельщиков в текущем сезоне игрой и результатом. Команда находится в зоне вылета, однако руководство клуб не планирует увольнять тренера Фрэнка Лэмпарда.

Владелец клуба Фархад Мошири считает, что не нужно постоянно менять наставников.

"Ранее такие решения часто принимались вместе с фанами. Иногда увольнения проходили под влиянием болельщиков, но я считаю, что нужно давать тренеру время, чтобы он выстроил систему, дал результат. Я поддерживаю Фрэнка, верю, что он все исправит", — сказал Мошири.

Напомним, что после 18 матчей "Эвертон" находится на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 15 баллов.