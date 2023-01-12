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Эвертон не собирается увольнять Лэмпарда. Пока что
В клубе верят, что тренер все исправит
Фото: twitter.com/Everton
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Владелец клуба Фархад Мошири считает, что не нужно постоянно менять наставников.
"Ранее такие решения часто принимались вместе с фанами. Иногда увольнения проходили под влиянием болельщиков, но я считаю, что нужно давать тренеру время, чтобы он выстроил систему, дал результат.
Я поддерживаю Фрэнка, верю, что он все исправит", — сказал Мошири.
Напомним, что после 18 матчей "Эвертон" находится на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 15 баллов.
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