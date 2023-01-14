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Гвардиола провел пятисотый матч в карьере тренера. У него самый большой процент побед в топ-5 Европы

Англия
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Отметили это событие вторым подряд поражением

Гвардиола провел пятисотый матч в карьере тренера. У него самый большой процент побед в топ-5 Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Испанский тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола провел пятисотый матч в качестве главного тренера в клубах высшего дивизиона. Юбилей пришелся на дерби против "Манчестер Юнайтед".

На его счету за это время 379 побед, что составляет почти 76% матчей. Как сообщает Opta, это самое большое количество побед и самый высокий показатель выигрышей (более 100 матчей) среди всех менеджеров топ-5 европейских лиг с момента его дебютного сезона-2008/2009.

Отметим, что сама игра с "Юнайтед" положительных эмоций Гвардиоле не принесла, ведь его команда уступила 1:2, забив первой. Для "горожан" это поражение стало вторым подряд.

За свою карьеру 51-летний Гвардиола работал только в трех клубах: кроме "Ман Сити" он также возглавлял "Барселону" и "Баварию".

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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