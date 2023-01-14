Гвардиола провел пятисотый матч в карьере тренера. У него самый большой процент побед в топ-5 Европы

Испанский тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола провел пятисотый матч в качестве главного тренера в клубах высшего дивизиона. Юбилей пришелся на дерби против "Манчестер Юнайтед".

На его счету за это время 379 побед, что составляет почти 76% матчей. Как сообщает Opta, это самое большое количество побед и самый высокий показатель выигрышей (более 100 матчей) среди всех менеджеров топ-5 европейских лиг с момента его дебютного сезона-2008/2009.

Отметим, что сама игра с "Юнайтед" положительных эмоций Гвардиоле не принесла, ведь его команда уступила 1:2, забив первой. Для "горожан" это поражение стало вторым подряд.