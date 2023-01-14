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Клопп - после 0:3 от Брайтона: Сыграть лучше будет легко, потому что мы сейчас в низшей точке

Англия
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Тренер понимает всю трудность положения

Клопп - после 0:3 от Брайтона: Сыграть лучше будет легко, потому что мы сейчас в низшей точке

фото - Getty Images

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарий после поражения от "Брайтона" (0:3) в АПЛ:

"Я сильно разочарован. Поздравляю "Брайтон", он провел превосходный матч против слабого соперника. Мы действительно сыграли сегодня не лучшим образом, не могу вспомнить ни одного удачного отрезка.

Чтобы исправить ситуацию, нужно все правильно организовать. Сыграть лучше будет легко, потому что мы сейчас в низшей точке. Не припоминаю более слабого матча. И выступить лучше будет нетрудно. Нам нечего вынести из этой игры, разве что мы увидели, что именно не работает.

Перед матчем не было никаких признаков того, что все так сложится, но так бывает. Прибавить будет несложно", – сказал Клопп.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион
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Источник:
BBC

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