Гарначо покорилось уникальное достижение в матче МЮ - Ман Сити

Вчера, 14 января, "Манчестер Юнайтед" минимально переиграл "Манчестер Сити" в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги.

Аргентинскому полузащитнику "Юнайтед" Алехандро Гарначо покорилось уникальное достижения в состоявшемся матче.

Благодаря голевой передаче на Маркуса Рашфорда аргентинец стал самым молодым ассистентом в манчестерском дерби в Премьер-Лиге, сообщает статистический портал Squawka.

В нынешнем сезоне Гарначо забил три гола и отдал шесть результативных передач в 18 матчах во всех турнирах за "Манчестер Юнайтед".

Стоит отметить, "Манчестер Юнайтед" занимает четвертое место в АПЛ после 18 сыгранных матчей, имея в своем активе 38 очков.