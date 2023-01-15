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Гарначо покорилось уникальное достижение в матче МЮ - Ман Сити
Аргентинский футболист стал самым молодым ассистентом в манчестерском дерби в Премьер-Лиге
Фото: twitter.com/agarnacho7
Вчера, 14 января, "Манчестер Юнайтед"
Аргентинскому полузащитнику "Юнайтед" Алехандро Гарначо покорилось уникальное достижения в состоявшемся матче.
Благодаря голевой передаче на Маркуса Рашфорда аргентинец стал самым молодым ассистентом в манчестерском дерби в Премьер-Лиге, сообщает статистический портал Squawka.
В нынешнем сезоне Гарначо забил три гола и отдал шесть результативных передач в 18 матчах во всех турнирах за "Манчестер Юнайтед".
Стоит отметить, "Манчестер Юнайтед" занимает четвертое место в АПЛ после 18 сыгранных матчей, имея в своем активе 38 очков.
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