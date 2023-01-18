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Выдающаяся передача – выдающийся удар. Форвард сборной Италии красиво забил за Лидс на 26-й секунде матча

Англия
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Команда Джесси Марша громит Кардифф Сити в Кубке английской лиги

Выдающаяся передача – выдающийся удар. Форвард сборной Италии красиво забил за Лидс на 26-й секунде матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В третьем раунде Кубка английской лиги "Лидс" принимает "Кардифф Сити". В первом матче команды разыграли между собой ничью 2:2, а еще в первом тайме ответного матча (пееригровка) установился разгромный счет. "Лидс" забил трижды, дважды – форвард сборной Италии Вильфред Ньонто.

Примечательно, что первый гол был забит на 26-й секунде матча.

Изысканную передачу от Родриго Ньонто завершил не менее изысканным ударом.

Напомним, что в активе этого нападающего уже есть матчи за национальную сборную Италии и даже один гол.

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В статье: Лидс Юнайтед
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