Выдающаяся передача – выдающийся удар. Форвард сборной Италии красиво забил за Лидс на 26-й секунде матча

В третьем раунде Кубка английской лиги "Лидс" принимает "Кардифф Сити". В первом матче команды разыграли между собой ничью 2:2, а еще в первом тайме ответного матча (пееригровка) установился разгромный счет. "Лидс" забил трижды, дважды – форвард сборной Италии Вильфред Ньонто.

Примечательно, что первый гол был забит на 26-й секунде матча.

Изысканную передачу от Родриго Ньонто завершил не менее изысканным ударом.

UNBELIEVABLE ????



Wilfried Gnonto just keeps on impressing ????



It's taken @LUFC just 26 seconds to score!#EmiratesFACup pic.twitter.com/1bDuPkdE1S