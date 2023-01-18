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Выдающаяся передача – выдающийся удар. Форвард сборной Италии красиво забил за Лидс на 26-й секунде матча
Команда Джесси Марша громит Кардифф Сити в Кубке английской лиги
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В третьем раунде Кубка английской лиги "Лидс" принимает "Кардифф Сити". В первом матче команды разыграли между собой ничью 2:2, а еще в первом тайме ответного матча (пееригровка) установился разгромный счет. "Лидс" забил трижды, дважды – форвард сборной Италии Вильфред Ньонто.
Примечательно, что первый гол был забит на 26-й секунде матча.
Изысканную передачу от Родриго Ньонто завершил не менее изысканным ударом.
UNBELIEVABLE ????— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 18, 2023
Wilfried Gnonto just keeps on impressing ????
It's taken @LUFC just 26 seconds to score!#EmiratesFACup pic.twitter.com/1bDuPkdE1S
Напомним, что в активе этого нападающего уже есть матчи за национальную сборную Италии и даже один гол.
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