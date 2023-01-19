Два ключевых защитника Челси вернулись к тренировкам с командой

Защитники лондонского "Челси" Рис Джеймс и Бен Чилвелл вернулись к тренировкам с командой. Вчера, 18 января, игроки провели занятие на базе клуба в Кобхеме. Об этом информирует пресс-служба "синих".

23-летний Джеймс отсутствовал с 27 декабря из-за травмы колена, полученной в матче 17-го тура АПЛ против "Борнмута" (2:0). Ранее защитник сборной Англии пропустил чемпионат мира-2022 в Катаре из-за повреждения.

26-летний Чилвелл выбыл с первых дней ноября 2022 года из-за серьезного разрыва подколенного сухожилия. Коллективные занятия с "Челси" возобновил и полузащитник Рубен Лофтус-Чик. Напомним, хавбек получил неприятную травму перед перерывом на Мундиаль.

В эту субботу, 21 января, "Челси" предстоит встретиться с "Ливерпулем" в рамках 21-го тура АПЛ. Игра пройдет на стадионе "Энфилд".