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Срна встречался с Зинченко накануне трансфера Мудрика

Англия
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По-дружески выпили кофе

Срна встречался с Зинченко накануне трансфера Мудрика

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна в интервью The Guardian рассказал о ходе переговоров с "Челси" по трансферу Михаила Мудрика.

"Это был простой процесс, который начался месяц или два назад. Я могу только сказать, что они вели себя правильно с первого дня. Без нашего разрешения футболиста не вызывали, все были уважительно.

Они показали, как сильно хотят его приобрести, приехав на наши сборы в Анталии в субботу, чтобы завершить сделку. С ними было приятно работать.

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Я не могу говорить об "Арсенале". Я по-дружески выпил один кофе с Александром Зинченко, и мы поговорили о Мудрике. Но в итоге все было просто: "Челси" пришлось заплатить столько, сколько хотел президент нашего клуба.

Остальные из нас были здесь только для того, чтобы помочь в переговорах и сделать всех счастливыми. "Челси" увидит, что у них теперь есть замечательный человек и игрок", - сказал Срна.

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В статье: Дарио Срна Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
The Guardian

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