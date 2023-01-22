Хавбек Сосьедада отказался от перехода в Арсенал

Полузащитник "Реал Сосьедад" Мартин Субименди отклонил предложение "Арсенала" о трансфере.

Лондонский клуб хотел купить Мартина, заплатив сумму отступных в размере € 60 млн, которая была установлена клубом после продления контракта в октябре 2022 года.

"Канониры" обратились сначала к "Реалу Сосьедад", а затем - к самому игроку. После этого стало известно, что вариант трансфера не привлекает Субименди.

23-летний футболист является испанского клуба. В нынешнем сезоне игрок провёл 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 40 млн.