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Хавбек Сосьедада отказался от перехода в Арсенал
Лондонцы были готовы заплатить за игрока отступные
Фото: twitter.com/RealSociedad
Полузащитник "Реал Сосьедад" Мартин Субименди отклонил предложение "Арсенала" о трансфере.
Лондонский клуб хотел купить Мартина, заплатив сумму отступных в размере € 60 млн, которая была установлена клубом после продления контракта в октябре 2022 года.
"Канониры" обратились сначала к "Реалу Сосьедад", а затем - к самому игроку. После этого стало известно, что вариант трансфера не привлекает Субименди.
23-летний футболист является испанского клуба. В нынешнем сезоне игрок провёл 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 40 млн.
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