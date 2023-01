Зинченко выйдет в стартовом составе Арсенала на матч против Манчестер Юнайтед

Сегодня, 22 января, в английской Премьер-лиге состоится центральный матч 21 тура - лондонский "Арсенал" на Эмирейтс примет "Манчестер Юнайтед".

Микель Артета и Эрик тен Хаг определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Стоит отметить, что украинский защитник лондонцев Александр Зинченко начнет матч с первых минут.

Арсенал: Рамсдейл - Б. Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко - Эдегор, Партей, Джака - Сака, Нкетиа, Мартинелли.

Запасные: Тернер, Терни, Голдинг, Томмиасу, Смит-Роу, Виейра, Локонга, Троссар, Маркиньос.

