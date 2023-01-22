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Зинченко выйдет в стартовом составе Арсенала на матч против Манчестер Юнайтед
Микель Артета и Эрик тен Хаг определились со стартовыми составами своих команд
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 22 января, в английской Премьер-лиге состоится центральный матч 21 тура - лондонский "Арсенал" на Эмирейтс примет "Манчестер Юнайтед".
Микель Артета и Эрик тен Хаг определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Стоит отметить, что украинский защитник лондонцев Александр Зинченко начнет матч с первых минут.
Арсенал: Рамсдейл - Б. Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко - Эдегор, Партей, Джака - Сака, Нкетиа, Мартинелли.
Запасные: Тернер, Терни, Голдинг, Томмиасу, Смит-Роу, Виейра, Локонга, Троссар, Маркиньос.
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) January 22, 2023
???? Gabriel at the back
???? Odegaard in midfield
???? Nketiah leads the line
???? Up for the fight - together! pic.twitter.com/OjJqnWU9W9
Манчестер Юнайтед: де Хеа – Ван-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу – Эриксен, Мактоминей – Антони, Фернандеш, Рашфорд – Веггорст.
Запасные: Гитон, Линделеф, Магвайр, Маласия, Фред, Пеллистри, Майну, Эланга, Гарначо.
???? TEAM NEWS ????— Manchester United (@ManUtd) January 22, 2023
Erik makes one change from Wednesday night, with @McTominay10 coming in for the suspended @Casemiro.#MUFC || #ARSMUN
Напомним, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция
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