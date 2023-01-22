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Зинченко выйдет в стартовом составе Арсенала на матч против Манчестер Юнайтед

Англия
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Микель Артета и Эрик тен Хаг определились со стартовыми составами своих команд

Зинченко выйдет в стартовом составе Арсенала на матч против Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 22 января, в английской Премьер-лиге состоится центральный матч 21 тура - лондонский "Арсенал" на Эмирейтс примет "Манчестер Юнайтед".

Микель Артета и Эрик тен Хаг определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Стоит отметить, что украинский защитник лондонцев Александр Зинченко начнет матч с первых минут.

Арсенал: Рамсдейл - Б. Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко - Эдегор, Партей, Джака - Сака, Нкетиа, Мартинелли.

Запасные: Тернер, Терни, Голдинг, Томмиасу, Смит-Роу, Виейра, Локонга, Троссар, Маркиньос.

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Ван-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу – Эриксен, Мактоминей – Антони, Фернандеш, Рашфорд – Веггорст.

Запасные: Гитон, Линделеф, Магвайр, Маласия, Фред, Пеллистри, Майну, Эланга, Гарначо.

Напомним, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция доступна на нашем сайте.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Манчестер Юнайтед Александр Зинченко
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