Официально: Эвертон уволил главного тренера

"Эвертон" объявил об увольнении с должности главного тренера Фрэнка Лэмпарда. По информации клубной пресс-службы, Джо Эдвардс, Пол Клемент, Эшли Коул и Крис Джонс покинули клуб вместе с Лэмпардом.

"Приверженность и преданность его команды были образцовыми в течение всего времени пребывания в Клубе, но последние результаты и текущая позиция в лиге означали, что это тяжелое решение нужно было принять", - говорится в заявлении клуба.

Имя нового наставника будет объявлено позже. В ближайшее время с первой командой будут работать Пол Тейт и Лейтон Бэйнс.

Фрэнк Лэмпард проработал в "Эвертоне" меньше года. Его назначили на должность 31 января 2022 года. За это время он сохранил команде место в высшем английском дивизионе, однако сейчас "ириски" находятся на предпоследнем месте в таблице.