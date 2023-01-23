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Официально: Эвертон уволил главного тренера

Англия
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У Виталия Миколенко будет новый главный тренер

Официально: Эвертон уволил главного тренера

Фото: www.evertonfc.com/Автор - невідомий

UA-Футбол
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"Эвертон" объявил об увольнении с должности главного тренера Фрэнка Лэмпарда. По информации клубной пресс-службы, Джо Эдвардс, Пол Клемент, Эшли Коул и Крис Джонс покинули клуб вместе с Лэмпардом.

"Приверженность и преданность его команды были образцовыми в течение всего времени пребывания в Клубе, но последние результаты и текущая позиция в лиге означали, что это тяжелое решение нужно было принять", - говорится в заявлении клуба.

Имя нового наставника будет объявлено позже. В ближайшее время с первой командой будут работать Пол Тейт и Лейтон Бэйнс.

Фрэнк Лэмпард проработал в "Эвертоне" меньше года. Его назначили на должность 31 января 2022 года. За это время он сохранил команде место в высшем английском дивизионе, однако сейчас "ириски" находятся на предпоследнем месте в таблице.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Эвертон (Ливерпуль)
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