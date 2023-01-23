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Официально: Эвертон уволил главного тренера
У Виталия Миколенко будет новый главный тренер
Фото: www.evertonfc.com/Автор - невідомий
"Эвертон" объявил об увольнении с должности главного тренера Фрэнка Лэмпарда. По информации клубной пресс-службы, Джо Эдвардс, Пол Клемент, Эшли Коул и Крис Джонс покинули клуб вместе с Лэмпардом.
"Приверженность и преданность его команды были образцовыми в течение всего времени пребывания в Клубе, но последние результаты и текущая позиция в лиге означали, что это тяжелое решение нужно было принять", - говорится в заявлении клуба.
Имя нового наставника будет объявлено позже. В ближайшее время с первой командой будут работать Пол Тейт и Лейтон Бэйнс.
Фрэнк Лэмпард проработал в "Эвертоне" меньше года. Его назначили на должность 31 января 2022 года. За это время он сохранил команде место в высшем английском дивизионе, однако сейчас "ириски" находятся на предпоследнем месте в таблице.
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