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Тоттенхэм перехватил Данжуму у Эвертона. Лэмпард убеждал присоединится к ирискам
Тренера уволили, а игрок не придет
Фото: twitter.com/Danjuma
"Тоттенхэм" договорился об условиях личного контракта с нападающим "Вильярреала" Арнаутом Данжумой, сообщает Фабрицио Романо. Игрок перейдет в стан "шпор" на правах аренды.
Он пройдет медосмотр в скором времени.
Ранее Sky Sport сообщал о готовности игрока подписать контракт с "Эвертоном", несмотря на вероятный (на тот момент) вход Фрэнка Лэмпарда. Игрока смущало положение клуба в таблице, но считалось, что он готов взять на себя этот вызов и помочь ирискам остаться в АПЛ.
Именно Фрэнк Лэмпард сыграл ключевую роль в достигнутых договоренностях между "Эветроном" и "Вильярреалом". Вероятно, после увольнения англичанина, нидерландский форвард передумал присоединятся к "ирискам".
В этом сезоне Данжума провел за "Вильярреал" 17 матчей и забил 6 голов. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего форварда в 35 миллионов евро.
Danjuma to Tottenham, here we go! Deal agreed — hijack completed after player did medical tests and media as new Everton signing last weekend ????⚪️ #THFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2023
Loan deal agreed with Villarreal — he’s on his way for medical with Spurs.
Boarding completed - ✈️ London@TurkishAirlines pic.twitter.com/83i0zWaBEO
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