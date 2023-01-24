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Тоттенхэм перехватил Данжуму у Эвертона. Лэмпард убеждал присоединится к ирискам

Англия
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Тренера уволили, а игрок не придет

Тоттенхэм перехватил Данжуму у Эвертона. Лэмпард убеждал присоединится к ирискам

Фото: twitter.com/Danjuma

Новина українською

"Тоттенхэм" договорился об условиях личного контракта с нападающим "Вильярреала" Арнаутом Данжумой, сообщает Фабрицио Романо. Игрок перейдет в стан "шпор" на правах аренды.

Он пройдет медосмотр в скором времени.

Ранее Sky Sport сообщал о готовности игрока подписать контракт с "Эвертоном", несмотря на вероятный (на тот момент) вход Фрэнка Лэмпарда. Игрока смущало положение клуба в таблице, но считалось, что он готов взять на себя этот вызов и помочь ирискам остаться в АПЛ.

Именно Фрэнк Лэмпард сыграл ключевую роль в достигнутых договоренностях между "Эветроном" и "Вильярреалом". Вероятно, после увольнения англичанина, нидерландский форвард передумал присоединятся к "ирискам".

В этом сезоне Данжума провел за "Вильярреал" 17 матчей и забил 6 голов. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего форварда в 35 миллионов евро.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Эвертон (Ливерпуль) Тоттенхэм (Лондон) Вильярреал
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