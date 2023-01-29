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Грэм Поттер провел занятия с игроками Челси в военных казармах – Источник

Англия
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Для того чтобы собрать коллектив вместе

Грэм Поттер провел занятия с игроками Челси в военных казармах – Источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер снова применил нестандартный метод повышения уровня сплоченности своих подопечных. В этот раз наставник отвел команду в военные казармы. Об этом сообщает The Sun.

В прошлый вторник "аристократы" проводили ряд умственных упражнений для того, чтобы футболистам легче было думать вместе. Физическими упражнениями или упражнениями с оружием игроки не занимались.

Таким образом, Поттер решил заполнить паузу в чемпионате, а также легче ввести новичков в коллектив.

Такая практика не является новинкой для Грэма. В период своей работы в шведском “Эстерсунде” Поттер заставлял своих подопечных ставить балет, писать театральные представления о викингах и исполнять перед публикой фольклорные песни в стиле рэп.

Отметим, что "Челси" идет на 10 месте в чемпионате Англии.

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В статье: Челси (Лондон) Грэм Поттер
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