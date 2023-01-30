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Форвард Кристал Пэлас выбыл на длительный срок из-за травмы
Уилфрид Заха в ближайшее время не поможет команде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха зимой больше не сыграет, сообщает Daily Mail. Заха получил повреждение в матче против "Ньюкасла" (0:0) в 21-м туре АПЛ.
По информации источника, в ходе медицинского обследования у него было выявлено разрыв подколенного сухожилия. Ожидается, что 30-летний ивуарийский форвард вернется в строй не раньше начала марта.
В текущем сезоне Уилфрид провел 20 матчей за "Кристал Пэлас", в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.
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