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Форвард Кристал Пэлас выбыл на длительный срок из-за травмы

Англия
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Уилфрид Заха в ближайшее время не поможет команде

Форвард Кристал Пэлас выбыл на длительный срок из-за травмы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха зимой больше не сыграет, сообщает Daily Mail. Заха получил повреждение в матче против "Ньюкасла" (0:0) в 21-м туре АПЛ.

По информации источника, в ходе медицинского обследования у него было выявлено разрыв подколенного сухожилия. Ожидается, что 30-летний ивуарийский форвард вернется в строй не раньше начала марта.

В текущем сезоне Уилфрид провел 20 матчей за "Кристал Пэлас", в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

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В статье: Уилфрид Заха Кристал Пэлас (Лондон)
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Источник:
Daily Mail

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