Пресс-служба английского "Борнмута" продолжает представлять новичка команды Илью Забарного в своих социальных сетях. На этот раз пресс-атташе "вишен" попросил украинца передать несколько слов болельщикам "Борнмута".

"I'm here and I'm ready" ????



It's time for Illia Zabarnyi to shine ????