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"It's a very nice team". Забарный на английском обратился к фанатам Борнмута

Англия
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Илья уже может общаться с партнерами и болельщиками

"It's a very nice team". Забарный на английском обратился к фанатам Борнмута

Борнмут

Новина українською

Пресс-служба английского "Борнмута" продолжает представлять новичка команды Илью Забарного в своих социальных сетях. На этот раз пресс-атташе "вишен" попросил украинца передать несколько слов болельщикам "Борнмута".

"Я здесь, я готов играть и я хочу играть! Мы будем работать вместе, это здорово для клуба. "Борнмут" – это классная команда. Для меня это хороший шаг. Увидимся, ребята".

Сумма трансфера не разглашается, однако в СМИ сообщалось, что "Борнмут" заплатит 25 млн. фунтов плюс бонусы, к тому же "Динамо" получит 20% от суммы последующей продажи игрока. Забарный подписал контракт с "Борнмутом" на пять с половиной лет.

Директор английского клуба сказал, что Илья будет ценным и важным членом команды. Автор UA-Футбол Борис Сорокин написал большой текст о переезде Забарного в Англию, настоятельно рекомендуем к прочтению:

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В статье: Борнмут Илья Забарный
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Источник:
afcb.co.uk

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