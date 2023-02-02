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"It's a very nice team". Забарный на английском обратился к фанатам Борнмута
Илья уже может общаться с партнерами и болельщиками
Борнмут
Пресс-служба английского "Борнмута" продолжает представлять новичка команды Илью Забарного в своих социальных сетях. На этот раз пресс-атташе "вишен" попросил украинца передать несколько слов болельщикам "Борнмута".
"Я здесь, я готов играть и я хочу играть! Мы будем работать вместе, это здорово для клуба. "Борнмут" – это классная команда. Для меня это хороший шаг. Увидимся, ребята".
"I'm here and I'm ready" ????— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) February 1, 2023
It's time for Illia Zabarnyi to shine ????
Сумма трансфера не разглашается, однако в СМИ сообщалось, что "Борнмут" заплатит 25 млн. фунтов плюс бонусы, к тому же "Динамо" получит 20% от суммы последующей продажи игрока. Забарный подписал контракт с "Борнмутом" на пять с половиной лет.
Директор английского клуба сказал, что Илья будет ценным и важным членом команды. Автор UA-Футбол Борис Сорокин написал большой текст о переезде Забарного в Англию, настоятельно рекомендуем к прочтению:
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